SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 1 na noite deste domingo (9) e viu o Flamengo, segundo colocado do Campeonato Brasileiro, se igualar no total de pontos e pressionar o clube alviverde na disputa pelo título --ambos somam 68 pontos, mas o time paulista segue líder por ter uma vitória a mais (21 a 20).

O Mirassol marcou logo no primeiro minuto da partida, com gol de Gabriel. O Palmeiras conseguiu o empate aos 29 minutos do primeiro tempo, com uma bicicleta de Vitor Roque. Aos 46 minutos, no entanto, João Victor ampliou para o Mirassol.

Invicto em casa, o clube do interior paulista se mantém no G4, na quarta posição, com 59 pontos, seis a mais que o Bahia (5º), se aproximando de vaga direta na Copa Libertadores.

Em partida mais cedo no Maracanã, o Flamengo venceu o Santos por 3 a 2 e se aproximou do líder na briga pelo título.

O clube carioca dominou a partida --Léo Pereira abriu o placar no fim do primeiro tempo, e Carrascal e Bruno Henrique ampliaram na segunda etapa--, mas cedeu à pressão do Santos nos minutos finais do jogo, que marcou com Gabriel Bontempo e Lautaro Díaz.

Neymar, substituído no final do segundo tempo, pouco antes dos gols do Santos, foi vaiado pela torcida do Flamengo e reclamou da arbitragem de Sávio Pereira Sampaio -o árbitro o penalizou com um cartão amarelo. "O árbitro é muito ruim. Além de ser ruim, é arrogante", afirmou.

O Santos, que segue com 33 pontos e em 17º lugar, perdeu a chance de deixar a zona de rebaixamento.

Mais cedo, na tarde deste domingo, o Corinthians perdeu para o Ceará por 1 a 0 na Neo Química Arena -a segunda derrota consecutiva do clube, que permanece na 13ª colocação, com 42 pontos.

Já Cruzeiro e Fluminense empataram em 0 a 0 no Mineirão, mesmo resultado da partida entre Vitória e Botafogo, em Salvador. O Cruzeiro segue na terceira posição do campeonato, com 64 pontos.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X PALMEIRAS

Data e horário: 9 de novembro, às 20h30 (de Brasília)

Competição: 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gol: Gabriel, com 1' do 1º tempo e João Victor, aos (MIR); Vitor Roque, aos 29' do 1º tempo (PAL);

Cartões amarelos: José Aldo e Walter (MIR); Andreas Pereira (PAL)

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Neto Moura), Danielzinho e Gabriel (Shaylon); Negueba (Carlos Eduardo), Alesson (Luiz Otávio) e Christian (Chico da Costa).

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez (Maurício); Aníbal Moreno (Raphael Veiga), Andreas Pereira (Bruno Rodrigues), Felipe Anderson e Allan; Flaco López e Vitor Roque.