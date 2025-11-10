RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgará nesta segunda-feira (10), a partir das 10h, o caso de Bruno Henrique. Se o STJD entender que o atacante do Flamengo merece ser punido pela denúncia de manipulação esportiva, ele não atuará mais pela equipe no Campeonato Brasileiro deste ano.

TEM ATUADO COM EFEITO SUSPENSIVO

O Pleno do STJD julgaria o caso na semana passada, mas a sessão foi adiada após episódios de violência no Rio. O UOL apurou que houve a possibilidade de o julgamento ser marcado para Brasília, mas o tribunal manteve a agenda na sede carioca.

Em primeira instância, o tribunal aplicou 12 jogos de suspensão ao atacante do Flamengo, com base no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): "Atuar de forma contrária à ética esportiva com o objetivo de influenciar o resultado de uma partida".

O jogador conseguiu ainda em setembro um efeito suspensivo que o permitiu continuar atuando pelo Brasileirão. O relator do caso é o auditor Sérgio Henrique Furtado Coelho Filho.

Bruno Henrique foi acusado de passar informação ao irmão de que levaria cartão amarelo contra o Santos, no Brasileirão 2023. Seu parente, então, fez apostas para tentar faturar em cima disso.

neste domingo (9), ele foi titular e fez um dos gols da vitória do Flamengo por 3 a 2, justamente sobre o Santos, no Maracanã.

EM CASO DE PUNIÇÃO, RESTARÁ SOMENTE A FINAL DA LIBERTADORES

Se a suspensão de 12 jogos for mantida, como definido em primeira instância, já vai extrapolar o número de partidas restantes do Flamengo no Brasileirão: seis.

A pena por jogos no STJD não é estendida para torneios continentais. Por isso, a Libertadores não é afetada, salvo qualquer decisão específica do STJD e posterior pedido da CBF à Fifa.

Em caso de condenação, Bruno Henrique só teria uma chance de atuar novamente pelo Flamengo em 2025: a final da Libertadores, em 29 de novembro, contra o Palmeiras, em Lima, no Peru.

"Primeiro, vamos esperar o julgamento (do Bruno Henrique) e o que vai acontecer. O nosso elenco está desenhado de uma forma muito concreta, com dois laterais por posição, com zagueiros, seis volantes. Dentro dessa estrutura e do modelo de jogo, nós fazemos variações", disse Filipe Luís.