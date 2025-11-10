SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lutador brasileiro Godofredo Pepey foi encontrado morto em uma unidade prisional da Flórida, nos Estados Unidos. Ele estava preso desde o dia 30 de junho deste ano por violência doméstica. As circunstâncias da morte não foram informadas.

A família foi comunicada da morte de Pepey pelas autoridades norte-americanas, informou Gaudênio Santiago, advogado de Samara Mello, esposa de Pepey, em comunicado oficial postado em suas redes sociais.

O advogado afirmou que a esposa do lutador está abalada e cuidando de questões legais para a liberação do corpo. Segundo Santiago, apenas ela tem autorização para tratar dos trâmites oficiais.

Ele relatou ainda que Samara está sendo "atacada e constrangida nas redes sociais" após a morte do marido. Em julho, ela usou as redes sociais para relatar o caso de violência doméstica.

Nas últimas horas eu recebi a informação que Pepey foi encontrado morto na unidade prisional onde se encontrava custodiado, no Estados Unidos. As autoridades americanas ainda não informaram oficialmente à imprensa, mas já comunicaram a família. Gaudênio Santiago, advogado de Samara Mello, esposa de Pepey

A morte de alguém sobre custódia é um fato grave. Para isso existem procedimentos que devem ser cumpridos pelas autoridades americanas e toda e qualquer notícia será divulgada por essas autoridades. Até lá, peço respeito à família, sua esposa Samara e evitem comentários maldosos e especulações, para que não se propague cada vez mais o sofrimento.

RELEMBRE O CASO

Pepey teria agredido e impedido que sua esposa usasse o telefone para chamar ajuda. No dia seguinte, entretanto, a polícia local foi acionada pelos vizinhos e levou o atleta cearense sob custódia.

O brasileiro foi acusado de: sequestro com ferimento corporal e aterrorizar a vítima; agressão doméstica por estrangulamento; impedir ou dificultar comunicação com a polícia; e violência doméstica. A fiança do ex-lutador do UFC foi estabelecida em 120 mil dólares (R$ 651 mil, na época).

Samara Mello publicou uma foto com marcas no rosto e se rotulou como "sobrevivente de violência doméstica". A publicação foi feita no Instagram da brasileira, que morava nos Estados Unidos com o atleta.

Não podemos mais fingir que isso não existe. A violência doméstica vem em muitas formas: física, emocional, mental, sexual e financeira e nenhuma delas é aceitável. Samara Mello

Aos 38 anos anos, Godofredo disputou 22 lutas profissionais, somando 14 vitórias, sete derrotas e um 'no contest' (sem resultado).

Finalista da primeira edição do 'TUF Brasil', em 2012, Pepey chamou a atenção do UFC e, mesmo como vice-campeão do programa, assinou com a liga presidida por Dana White. O cearense foi cortado da empresa seis anos depois, em 2018, após ser nocauteado por Mirsad Bektic