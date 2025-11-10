SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol não é titular, mas segue sendo peça importante no projeto da SAF do Cruzeiro. Em meio a rumores sobre o futuro, o jogador, nos bastidores, manteve o foco no momento da equipe, embora queira mais oportunidades.

REUNIÕES

Estafe do atacante e diretoria do Cruzeiro têm reuniões marcadas para dezembro. A definição do futuro pode demorar, já que a Raposa está na semifinal da Copa do Brasil, que só será disputada após o fim do Campeonato Brasileiro.

O vínculo do centroavante é um dos mais lucrativos do futebol brasileiro quando o assunto é salário e vai até dezembro de 2028. Ele não é o tipo de jogar que vai "sentar" no contrato e, se for para sair, buscaria um acordo amigável com o clube mineiro.

A possibilidade de deixar o Cruzeiro, contudo, não é considerada grande. Pedro Lourenço, principal investidor da SAF da Raposa, falou sobre a situação do atleta.

"O Gabriel tem contrato até 2028. Estamos tranquilos em relação a ele, é um rapaz bacana. Quer jogar, às vezes têm jogado pouco, então depende do Gabriel. Da parte do Cruzeiro, estamos bem com ele, felizes, satisfeitos, esperamos que ele fique por muito tempo com a gente", disse, em entrevista ao portal O Tempo.

Um título nesta temporada pode ser fundamental para que Gabigol enterre qualquer chance de saída. O UOL apurou que a oportunidade de ser campeão pesaria na decisão.

O Cruzeiro já está garantido na Libertadores de 2026 e segue na briga por Copa do Brasil e Brasileiro, embora mais distante de Flamengo e Palmeiras na liga nacional.

'QUERO JOGAR MAIS'

É isso que o centroavante expressa nos bastidores. Mesmo ciente de que Kaio Jorge, artilheiro do Brasileiro, vive grande fase, Gabigol deseja participar mais dos jogos do Cruzeiro.

A relação entre o jogador e o técnico Leonardo Jardim é boa, como ouviu a reportagem. Internamente, Gabigol é visto como um dos que mais se dedica nos treinos e sempre teve postura respeitosa com a comissão técnica.

"É claro que haverá essa conversa em dezembro. Sempre procuro ter mais minutos. Se forem ver os meus números dentro de campo, são números expressivos", disse Gabigol, em entrevista após o empate do Cruzeiro com o Sport.

São 43 partidas com a camisa do Cruzeiro nesta temporada, mas apenas 20 foram como titular. A média de minutos em campo é um pouco superior a 45, ou seja, Gabigol participa de apenas um tempo por compromisso da Raposa.

Ele acumula 17 participações, sendo 13 gols e quatro assistências, na temporada. Gabigol é o vice-artilheiro do Cruzeiro em 2025, atrás apenas de Kaio Jorge.

Neste domingo (9), contra o Fluminense, Gabriel entrou no segundo tempo e ficou 22 minutos em campo. A partida terminou 0 a 0 e foi disputada no Mineirão.