RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo teve um fim de domingo perfeito. Após vencer o Santos por 3 a 2, foi coroado com a derrota do Palmeiras para o Mirassol, por 2 a 1, logo em seguida. Parte do tropeço do rival foi acompanhado via "rádio-corredor" no Maracanã.

CELULAR E IMPRENSA INFORMAM

O jogo do Alviverde teve início às 20h30, imediatamente depois do encerramento da partida do Rubro-Negro no Rio de Janeiro. O UOL apurou que o duelo paulista não foi transmitido no vestiário do Flamengo.

Os jogadores foram noticiados dos gols que iam saindo no estádio Maião através de seus celulares ou da imprensa que estava na zona mista do Maracanã. Alguns funcionários também perguntavam aos jornalistas constantemente sobre o andamento da partida palmeirense.

O primeiro gol do Mirassol, marcado com apenas 1 minuto do primeiro tempo pelo ex-rubro-negro Gabriel, aconteceu quando boa parte da torcida ainda estava na arquibancada. Aos poucos, a notícia se espalhou pelo Maracanã, e o tento foi comemorado pelos torcedores como se fosse um gol do Flamengo.

Na zona mista, Léo Pereira admitiu que a "secada" no Palmeiras faz parte, mas enfatizou que o mais importante é o Rubro-Negro fazer sua parte.

Bom, não podemos controlar o adversário, mas a gente quer que eles tropecem, óbvio. Se não, não conseguiremos passá-los. Temos que pensar na gente, em conquistar os três pontos e depois, sim, torcer por um tropeço do rival. Se a gente não fizer nossa parte dentro de campo e conquistar os três pontos, não vai adiantar nadaLéo Pereira

FILIPE LUÍS VÊ PRESSÃO MAIOR NO FLAMENGO QUE NO PALMEIRAS

Técnico do Flamengo, Filipe Luís acredita que a pressão no Rubro-Negro é maior que no Palmeiras e em qualquer outro clube. Na avaliação do treinador, quem estiver com o mental mais forte ficará com o título do Campeonato Brasileiro.

"O Flamengo tem uma dificuldade maior. A pressão é maior, a cobrança é maior, a exposição dos jogadores e da comissão é maior. Como eu posso dizer isso? A pressão do Flamengo é maior do que a dos outros clubes. No fim das contas, o time que estiver em cima da tabela é aquele que foi mais forte mentalmente, o melhor do campeonato", disse Filipe Luís.