SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A chegada de Gabriel Bortoleto à Fórmula 1 devolveu aos brasileiros um orgulho adormecido há oito anos. Desde Felipe Massa, que correu sua última temporada em 2017, a torcida vivia uma carência na categoria. Por isso, nem mesmo a estreia difícil do piloto da Sauber no Grande Prêmio de São Paulo diminuiu a festa das arquibancadas de Interlagos.

TORCIDA ABRAÇA 'BORBOLETO' E FAZ 'CHUVASCO'

A empolgação com o retorno de um brasileiro ao grid da F1 fez com que os fãs adotassem rapidamente um símbolo inusitado: o "Borboleto", mascote que é um trocadilho com o sobrenome do piloto e que virou atração no autódromo.

Além do próprio personagem, a reportagem do UOL viu torcedores brasileiros em Interlagos com borboletas nas tiaras, como adereços nas costas e estampadas em camisetas, mostrando que o apelido para o piloto conquistou o público.

O carinho da torcida transformou o fim de semana em uma grande festa de estreia. Foram bandeirões, gritos de "uh é Bortoleto" celebrações antes mesmo da abertura dos portões.

Nem a chuva da madrugada de domingo desanimou os torcedores que, na fila, montaram um "chuvasco" durante a madrugada ?churrasco debaixo de chuva. O evento não é inédito no GP de São Paulo, mas ganhou mais adeptos neste ano.

EFEITO BORTOLETO

A mobilização de pessoas que moram em outros estados para acompanhar o GP no Brasil também teve relação com o jovem piloto.

"Faz dez anos que eu vim a primeira vez e agora, vindo pela segunda vez e tendo essa emoção de poder acompanhar novamente um brasileiro na F1, é indescritível, né? Vim com uma galera de Curitiba, de Maringá (PR), até um amigo da Bahia veio. Os três dias foram intensos e vão ficar para história. Com Bortoleto correndo, pretendemos voltar sempre", contou o arquiteto William à reportagem.

Mesmo após os acidentes na Sprint e na corrida, que o fizeram abandonar precocemente a prova do último domingo, o piloto demonstrou a força do "efeito Bortoleto".

"Acompanhar a F1 este ano está sendo muito especial, porque depois de tantos anos a gente finalmente voltou a ter um brasileiro competindo. Acho que todos estávamos torcendo por uma corrida de recuperação, mas ele tem muito talento e muito potencial para crescer", afirma Marina Aidar, do Movimento Verde e Amarelo.