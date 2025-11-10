SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras continua líder do Campeonato Brasileiro, mesmo com a derrota diante do Mirassol, por 2 a 1, na noite do último domingo (9). Porém, se dependesse do desempenho contra os outros cinco melhores times da competição, o time alviverde estaria na zona de rebaixamento.

APROVEITAMENTO PÉSSIMO CONTRA O G6

O Alviverde só conseguiu uma vitória nos dez jogos que disputou contra o G6. Foi contra o Botafogo, por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 20ª rodada da liga nacional.

O Glorioso foi o único do grupo que não balançou as redes do Palmeiras nesta edição do Brasileiro, empatando o duelo no Allianz Parque, na primeira rodada. Os cariocas também foram eliminados pelos paulistas na Copa do Mundo de Clubes.

Contra Cruzeiro e Mirassol, pelo menos, a equipe comandada por Abel Ferreira conseguiu empatar em seus domínios. O Palmeiras não teve a mesma sorte nos duelos com Flamengo e Bahia, perdendo tanto em casa quanto fora.

No total, o Verdão acumula uma vitória, dois empates e sete derrotas contra o G6, num aproveitamento de 16%. O clube marcou seis gols e sofreu o dobro.

ABEL MINIMIZA ESTATÍSTICA

Perguntado sobre o desempenho ruim do Palmeiras contra os times mais bem colocados do Brasileiro, Abel Ferreira minimizou. Para o treinador, por mais que as vitórias sejam importantes, elas não ditam a campanha da equipe.

De acordo com o comandante português, todos os jogos valem os mesmos três pontos. E se o Verdão é o líder do torneio, significa que, também, é o mais regular.

"Só jogamos contra o G6? O que me incomoda é a forma como jogamos nesta segunda-feira (10), vendo o adversário ser melhor em todos os níveis. Parabéns ao Mirassol que foi melhor. No resto, nós não jogamos só contra o G6, G7, G20, G30", disse Abel.

"Jogamos no modelo que temos aqui. É uma prova de regularidade, ganha quem fizer mais pontos e vamos ver quem termina com mais pontos. Para mim, é tudo igual, os três pontos que ganhamos contra o G6, G-7 é igual", finalizou.

Para compensar os pontos perdidos, o Palmeiras apresenta um desempenho excelente contra os quatro clubes que ocupam a zona de rebaixamento. Até o momento, o retrospecto é perfeito contra Santos, Juventude, Fortaleza e Sport.

Se quiser garantir os 100% de aproveitamento, precisará vencer o Peixe em jogo atrasado que será disputado na Data Fifa. A bola rola às 21h (de Brasília) no próximo sábado, na Vila Belmiro.

RELEMBRE TODOS OS JOGOS DO PALMEIRAS CONTRA TIMES DO G6

Palmeiras 0 x 2 Flamengo

Flamengo 3 x 2 Palmeiras

Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras

Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro

Palmeiras 1 x 1 Mirassol

Mirassol 2 x 1 Palmeiras

Palmeiras 0 x 1 Bahia

Bahia 1 x 0 Palmeiras

Palmeiras 0 x 0 Botafogo

Botafogo 0 x 1 Palmeiras