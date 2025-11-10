(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo precisa vencer no mínimo três dos últimos cinco jogos do Brasileiro para ter chances de se classificar à pré-Libertadores de 2025. Mas ainda assim pode não ser suficiente.

CALCULADORA NA MÃO

A pontuação máxima do 7° colocado foi de 58 pontos desde 2016, quando o Brasil ganhou mais duas vagas de classificação à Copa Libertadores através do nacional. Esse número foi atingido em duas dessas edições, em 2020 e 2022.

A pontuação mais baixa veio em 2021, quando o Fluminense registrou a sétima melhor campanha com apenas 54 pontos.

Nas outras edições, o sétimo colocado teve pontuação flutuando em 56 e 57 pontos.

Oitavo colocado com 45 pontos, o São Paulo está a seis do Flu, sétimo com 51 pontos. O G6 já virou G7 em 2025 porque Flamengo e Palmeiras estão garantidos na Libertadores do ano que vem via Brasileiro e ainda disputam a final continental deste ano.

O Tricolor paulista precisa vencer três jogos nas cinco últimas rodadas para chegar a 54, mas pode não ser suficiente.

A margem de segurança seria chegar a 57 vencendo quatro em cinco partidas.

O time do Morumbis tem três partidas como mandante e duas fora de casa, sendo uma delas um confronto direto com o Fluminense.

'FORA DE CASA'

O empecilho é que pelo menos duas dessas três partidas 'em casa' acontecerão na Vila Belmiro, já que o estádio do Morumbis será palco de shows neste mês de novembro. O terceiro dessa sequência, contra o Internacional, pela 37ª rodada, deve, contudo, ser no estádio tricolor.

Uma vaga na pré-Libertadores virou o principal objetivo do São Paulo nesta reta final de temporada, após ser eliminado precocemente da Copa do Brasil e cair para a LDU nas quartas de final da Libertadores.