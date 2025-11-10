(UOL/FOLHAPRESS) - O estafe de Memphis Depay recebeu algumas sondagens durante a temporada, mas nenhuma delas evoluiu, porque o jogador acredita que o Corinthians é o melhor time possível para que ele chegue em alto nível à Copa do Mundo.

Nem mesmo voltar ao futebol europeu é algo que encha os olhos do jogador neste momento, muito porque ele manteve as suas convocações à seleção holandesa mesmo após a transferência para o Timão.

NO CORINTHIANS, MEMPHIS TEM VITRINE, PROTAGONISMO E DINHEIRO

Memphis entende que, no Corinthians, consegue ser protagonista em um clube de ponta, diferentemente daqueles que manifestaram interesse nele ao longo do ano.

O fator financeiro também pesa para que o atleta queira permanecer no Timão.

O atacante não enxerga, nesta segunda-feira (10), um clube disposto a manter o nível salarial que o Corinthians oferece a ele: chega a R$ 6 milhões por mês.

Assim, o Timão representa, para Memphis, a possibilidade de jogar em alto nível, com boa remuneração e visibilidade suficiente para seguir sendo convocado pela Holanda.

Após a derrota corintiana para o Ceará, nesse domingo (9), pelo Brasileiro, o atleta se junta à seleção do seu país para os jogos contra Polônia e Lituânia, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, nos dias 14 e 17 de novembro.

PARTE FÍSICA É O ÚNICO FATOR QUE MEMPHIS AINDA QUESTIONA NO CORINTHIANS

Memphis reconhece que seu histórico de lesões pode ser um vilão para os planos de disputar a Copa do Mundo. Por isso, esperava que o núcleo de saúde e performance do Timão pudesse ser um aliado.

No entanto, o atacante tem sido crítico do setor desde a saída da comissão técnica de Ramón Díaz, no primeiro semestre.

O holandês tinha boa relação com Diego Pereira, preparador físico do ex-treinador. O jogador, inclusive, chegou a pedir a volta do profissional há alguns meses, o que não foi atendido pelo departamento de futebol corintiano.

Mais recentemente, porém, Depay optou por não entrar mais em conflitos internos sobre o assunto e tem mantido o foco na preparação física, dentro de um cronograma pessoal e em consonância com o planejamento dos profissionais do clube.