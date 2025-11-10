SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota para o Flamengo fez as chances de rebaixamento do Santos aumentarem ao término da 33ª rodada do Brasileiro, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Santos chegou a 59,4% de chance de queda no Brasileiro. A equipe -primeira dentro do Z4? viu o Vitória abrir dois pontos de vantagem.
O Sport está rebaixado, segundo da UFMG. O time pernambucano ainda pode se salvar com uma combinação de resultados que incluiria seis vitórias nas últimas rodadas e mais tropeços dos rivais, mas isso é algo considerado impossível pelos responsáveis pelos cálculos.
Fortaleza e Internacional viram as chances de queda aumentarem. Ambos empataram em casa contra Grêmio e Bahia, respectivamente.
Quem ganhou um respiro foi o Juventude, mas o risco de queda segue alto. O time gaúcho venceu o Vasco fora de casa, porém ainda está dentro do Z4.
CHANCES DE REBAIXAMENTO
Sport - 100% (era de 99,99%)
Fortaleza - 92,6% (era de 87,3%)
Juventude - 76,8% (era de 91%)
Santos - 59,4% (era de 50,5%)
Vitória - 51,9% (era de 47,8%)
Internacional - 16,9% (era 15,1%)
Grêmio - 1,7% (era 2,6%)
Ceará - 0,19% (era de 2,6%)
Corinthians - 0,19% (era de 0,08%)
Bragantino - 0,18% (era de 2,4%)
Vasco - 0,15% (era de 0,05%)
Atlético-MG - 0,009% (era de 0,37%)
São Paulo - 0,001% (era de 0,001%)
COMO ESTÁ A TABELA
8° - São Paulo - 45 pontos
9° - Atlético-MG - 43 pontos
10° - Vasco - 42 pontos
11° - Bragantino - 42 pontos
12° - Ceará - 42 pontos
13° - Corinthians - 42 pontos
14° - Grêmio - 40 pontos
15° - Internacional - 37 pontos
16° - Vitória - 35 pontos
17° - Santos - 33 pontos
18° - Juventude - 32 pontos
19° - Fortaleza - 30 pontos
20° - Sport - 17 pontos