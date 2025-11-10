SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota para o Flamengo fez as chances de rebaixamento do Santos aumentarem ao término da 33ª rodada do Brasileiro, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Santos chegou a 59,4% de chance de queda no Brasileiro. A equipe -primeira dentro do Z4? viu o Vitória abrir dois pontos de vantagem.

O Sport está rebaixado, segundo da UFMG. O time pernambucano ainda pode se salvar com uma combinação de resultados que incluiria seis vitórias nas últimas rodadas e mais tropeços dos rivais, mas isso é algo considerado impossível pelos responsáveis pelos cálculos.

Fortaleza e Internacional viram as chances de queda aumentarem. Ambos empataram em casa contra Grêmio e Bahia, respectivamente.

Quem ganhou um respiro foi o Juventude, mas o risco de queda segue alto. O time gaúcho venceu o Vasco fora de casa, porém ainda está dentro do Z4.

*

CHANCES DE REBAIXAMENTO

Sport - 100% (era de 99,99%)

Fortaleza - 92,6% (era de 87,3%)

Juventude - 76,8% (era de 91%)

Santos - 59,4% (era de 50,5%)

Vitória - 51,9% (era de 47,8%)

Internacional - 16,9% (era 15,1%)

Grêmio - 1,7% (era 2,6%)

Ceará - 0,19% (era de 2,6%)

Corinthians - 0,19% (era de 0,08%)

Bragantino - 0,18% (era de 2,4%)

Vasco - 0,15% (era de 0,05%)

Atlético-MG - 0,009% (era de 0,37%)

São Paulo - 0,001% (era de 0,001%)

COMO ESTÁ A TABELA

8° - São Paulo - 45 pontos

9° - Atlético-MG - 43 pontos

10° - Vasco - 42 pontos

11° - Bragantino - 42 pontos

12° - Ceará - 42 pontos

13° - Corinthians - 42 pontos

14° - Grêmio - 40 pontos

15° - Internacional - 37 pontos

16° - Vitória - 35 pontos

17° - Santos - 33 pontos

18° - Juventude - 32 pontos

19° - Fortaleza - 30 pontos

20° - Sport - 17 pontos