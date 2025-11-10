SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo contou com uma rodada favorável e encostou no Palmeiras nas chances de título do Brasileiro, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Flamengo venceu o Santos e contou com uma vitória do Mirassol sobre o Palmeiras na rodada. Assim, o Rubro-Negro igualou os 68 pontos do rival e só fica em segundo por causa do número de vitórias [21 a 20].
Os resultados fizeram o Flamengo chegar a 43,7% de chance de título ?um aumento de 22 pontos percentuais em relação à rodada passada. O Palmeiras, apesar de ainda ser o favorito, segundo a UFMG, teve queda de 20 pontos.
Cruzeiro e Mirassol ainda aparecem com chances, mas elas são quase nulas. Os demais times estão zerados, segundo da UFMG.
CHANCES DE TÍTULO
Palmeiras - 54,6% (era de 74,8%)
Flamengo - 43,7% (era de 21,7%)
Cruzeiro - 1,7% (era de 3,4%)
Mirassol - 0,02 (era de 0,009%)
*
COMO ESTÁ A TABELA
1 - Palmeiras - 68 pontos*
2 - Flamengo - 68 pontos*
3 - Cruzeiro - 64 pontos
4 - Mirassol - 59 pontos
* Equipes têm um jogo a menos