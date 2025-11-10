(UOL/FOLHAPRESS) - Aos 19 anos, Laura Raupp viveu um dos momentos mais marcantes de sua jovem carreira no último domingo, ao confirmar o título brasileiro de surfe profissional de 2025 nas ondas da Praia Mole, em Florianópolis.

A catarinense garantiu matematicamente o troféu ao avançar para as semifinais do Dream Tour Floripa, penúltima etapa da temporada, disputada em um mar pesado e desafiador.

Não tenho nem palavras pra descrever esse sentimento. Eu estava lutando por esse título desde o ano passado, que escapou por pouco. Fiz de tudo para conseguir, e viver isso aqui na minha casa, na Praia Mole, é muito especial Laura Raupp

O QUE ACONTECEU

A conquista veio fora do mar. Minutos antes da bateria de Laura, a vice-líder Juliana dos Santos acabou eliminada, abrindo caminho para o título antecipado da catarinense.

Mesmo assim, Laura entrou no mar determinada e venceu Alexia Monteiro com uma nota 7 logo no início, mostrando a força e o controle que marcaram sua temporada.

ANO IMPECÁVEL

O troféu coroa um ano impecável: Laura venceu as duas primeiras etapas do Dream Tour, em Ipojuca (PE) e Ubatuba (SP), e chegou invicta à Praia Mole. Agora, ela pode se tornar a primeira campeã a terminar a temporada sem perder uma única bateria.

O título também reforça a conexão da surfista com o pico que marcou o início de sua trajetória profissional. Foi ali, quatro anos atrás, que ela venceu seu primeiro QS com apenas 15 anos.

Viver isso de novo, agora como campeã brasileira, é surreal. É aqui que tudo começou, e eu só tenho a agradecer à minha família e a todos que acreditam em mim Laura Raupp