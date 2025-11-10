SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol oficializou neste domingo (9) que Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras são os três primeiros brasileiros classificados para a Copa Libertadores 2026. A edição já conta com 26 equipes.
O QUE ACONTECEU
Flamengo e Palmeira garantiram vaga no meio da semana passada, e o Cruzeiro contou com o tropeço do São Paulo no último sábado. O Tricolor ?primeiro fora da zona de classificação para a Libertadores ?perdeu para o Red Bull Bragantino e só pode chegar a 60 pontos no Brasileirão, enquanto o Cruzeiro já tem 64.
neste domingo (9), o Boca Juniors conseguiu sua vaga após vencer o clássico contra o River Plate. O triunfo assegurou a segunda colocação classificação agregada do futebol argentino, assim como um lugar na competição continental.
Ao todo, 26 equipes já se classificaram para a Libertadores 2026. Ao todo, 47 clubes participarão da competição.
VEJA OS CLASSIFICADOS
Brasil
Palmeiras
Flamengo
Cruzeiro
Argentina
Ind. Rivadavia
Platense
Rosario Central
Boca Juniors
Bolívia
Always Ready
Chile
Coquimbo Unido
Colômbia
Ind. Santa Fé
Equador
Ind del Valle
Paraguai
2 de Mayo
Libertad
Cerro Porteño
Guaraní
Peru
Alianza Lima
Cusco
Universitario
Sporting Cristal
Uruguai
Liverpool
Nacional
Peñarol
Juventud
Venezuela
Carabobo
Deportes La Guaira
Universidad Central de Venezuela