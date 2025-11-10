SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol oficializou neste domingo (9) que Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras são os três primeiros brasileiros classificados para a Copa Libertadores 2026. A edição já conta com 26 equipes.

O QUE ACONTECEU

Flamengo e Palmeira garantiram vaga no meio da semana passada, e o Cruzeiro contou com o tropeço do São Paulo no último sábado. O Tricolor ?primeiro fora da zona de classificação para a Libertadores ?perdeu para o Red Bull Bragantino e só pode chegar a 60 pontos no Brasileirão, enquanto o Cruzeiro já tem 64.

neste domingo (9), o Boca Juniors conseguiu sua vaga após vencer o clássico contra o River Plate. O triunfo assegurou a segunda colocação classificação agregada do futebol argentino, assim como um lugar na competição continental.

Ao todo, 26 equipes já se classificaram para a Libertadores 2026. Ao todo, 47 clubes participarão da competição.

VEJA OS CLASSIFICADOS

Brasil

Palmeiras

Flamengo

Cruzeiro

Argentina

Ind. Rivadavia

Platense

Rosario Central

Boca Juniors

Bolívia

Always Ready

Chile

Coquimbo Unido

Colômbia

Ind. Santa Fé

Equador

Ind del Valle

Paraguai

2 de Mayo

Libertad

Cerro Porteño

Guaraní

Peru

Alianza Lima

Cusco

Universitario

Sporting Cristal

Uruguai

Liverpool

Nacional

Peñarol

Juventud

Venezuela

Carabobo

Deportes La Guaira

Universidad Central de Venezuela