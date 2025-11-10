RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Pleno do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) confirmou a pena de dois jogos de suspensão para o meia-atacante Allan, do Palmeiras.

Como ele já cumpriu um, precisará pagar no próximo compromisso do time no Brasileiro, o jogo contra o Santos, no sábado (15).

Ele foi punido em primeira instância pela cotovelada em Samuel Xavier, no jogo contra o Fluminense, ainda no primeiro turno do Brasileiro.

Allan já tinha cumprido um jogo de suspensão automática, mas como houve a condenação em primeira instância por dois jogos, precisaria cumprir mais um.

Um efeito suspensivo permitiu a participação dele nas partidas, até que o recurso fosse analisado pelo Pleno do STJD nesta segunda-feira (10).

O tribunal enquadrou o jogador no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por ato hostil.

"Não há motivos para manter dois jogos. Não existe outro caso no tribunal que tenha sido mantido dois jogos", mencionou o advogado Osvaldo Sestário, que defendeu o jogador.

"O acerto da comissão é visível, sem esforços. Está devidamente comprovada a cotovelada que ele desferiu no Samuel Xavier. O ato hostil foi praticado, não há que se falar em busca por espaço ou atitude normal no futebol. É um esporte de contato, mas ele foi além do contato típico do futebol", disse a relatora do caso, a relatora Antonieta Silva Pinto.

O voto da relatora foi por manter a decisão em primeira instância e ela foi acompanhada por unanimidade.