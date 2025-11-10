SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Samir Xaud afirmou que o técnico Carlo Ancelotti está "tranquilo" após as falas polêmicas de Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão. O dirigente ainda saiu em defesa da arbitragem brasileira.

"Conversei [com o Carlo Ancelotti]. Ele tá tranquilo, se manteve tranquilo. [O episódio] Não afetou o Ancelotti. O que eu quero deixar claro aqui é que a gente não vai permitir qualquer tipo de xenofobia e discriminação por conta de nacionalidade. A gente vê o profissional pela competência dele. Então, a CBF tá tranquila em relação a isso, o Ancelotti tá tranquila, isso não vai atrapalhar nada", diz Samir Xaud, presidente da CBF.

Na última semana, Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira constrangeram Ancelotti durante o Segundo Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, organizada pela Federação Brasileira de Treinadores (FBTF). Ao lado de Ancelotti, ambos dispararam críticas contra técnicos estrangeiros.

"Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país", afirmou Leão. Já Oswaldo destacou que gostaria que um técnico brasileiro fosse o sucessor de Ancelotti na seleção brasileira.

E A ARBITRAGEM?

Xaud afirmou que a arbitragem brasileira "não é ruim", ao ser questionado sobre as diversas críticas em relação aos árbitros ao longo do Brasileirão. neste domingo (09), por exemplo, Neymar se incomodou após receber o cartão amarelo.

"A arbitragem brasileira, para mim, ela não é ruim, ela não é a pior arbitragem do mundo. Eu acho que erros aconteceram sim, isso tem que ser levado em consideração, mas a gente está trabalhando para que não ocorra. A gente vai dar todas as ferramentas necessárias e investimentos necessários para a nossa arbitragem chegar a uma excelência."

Mesmo assim, o dirigente apontou melhorias para a arbitragem, que devem começar em 2026: "a modernização começa com o impedimento semiautomático. A educação continuada, que eu sempre falo, a gente quer aperfeiçoar os nossos árbitros. Nós estamos também pela questão da arbitragem ser profissional, da profissionalização da arbitragem, o que nós queremos é fortalecer ainda mais os nossos árbitros e com isso a gente melhorar o nosso produto e o nosso campeonato".

"O que nós queremos é investir na arbitragem, como estamos fazendo desde o início da nossa gestão, desde o primeiro mês. Nós sabemos que não é uma fórmula mágica que vira de um dia para o outro, mas mesmo com todos os investimentos, com tudo que estamos fazendo, erros acontecem. É normal, acontece mundo afora, não só aqui. Então a ideia de formar esse grupo de trabalho em relação à arbitragem é justamente para isso, para decidirmos em conjunto qual é o melhor caminho para a arbitragem brasileira"