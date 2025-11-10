SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-lutador do UFC (Ultimate Fighting Championship), o brasileiro Godofredo Pepey morreu em uma cadeia nos Estados Unidos no domingo (9), em circunstâncias ainda não divulgadas.

Natural de Fortaleza, o cearense de 38 anos estava detido desde junho, após agredir a esposa, Samara Mello.

A morte de Pepey foi informada em publicação nas redes sociais pelo advogado de Samara, Gaudênio Santiago.

Segundo o advogado, a esposa de Pepey passou a ser atacada por meio de mensagens nas redes sociais, que a estariam culpando pela morte do lutador sob custódia das autoridades americanas.

"Samara não é apenas vítima de um processo de violência doméstica do qual resultou na prisão de Pepey, como agora enfrenta o impacto emocional pela morte do atleta", afirmou Santiago.

Ele acrescentou que Samara é a única responsável reconhecida oficialmente pelas autoridades para tratar da liberação do corpo do lutador para o Brasil.

Pepey foi finalista da primeira edição do reality show TUF (The Ultimate Fighter) Brasil, em 2012, que buscava novos talentos para ingressar no UFC.

Mesmo perdendo a decisão do programa na categoria peso-pena para Rony Jason, acabou contratado pelo evento de Dana White.

No UFC, fez 11 lutas, com seis derrotas e cinco vitórias.

Ele ainda acumulou passagens por eventos como Brave e RCC (Russian Cagefighting Championship).

Em 2024, chegou a se candidatar a vereador de Fortaleza pelo Republicanos, mas recebeu apenas 77 votos e não foi eleito.

Em junho, Pepey foi preso em Deerfield Beach, na Flórida, acusado de violência doméstica contra sua esposa.