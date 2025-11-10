SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras terá nove desfalques para a partida contra o Santos, no sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, válida pela 34ª rodada do Brasileiro.

O QUE ACONTECEU

O meia-atacante Allan foi punido pelo STJD com dois jogos de suspensão e está fora do clássico. Ele já cumpriu um, mas terá que pagar o segundo neste próximo compromisso.

Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres apareceram na lista divulgada pelo Uruguai nesta segunda-feira (10), e também são desfalques durante a data Fifa.

Os outros nomes que estarão com suas seleções são: Gustavo Gómez e Sosa (Paraguai), Flaco López (Argentina) e Vitor Roque (Brasil).

O último da lista é Andreas Pereira. O meio-campista levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Mirassol e cumpre suspensão