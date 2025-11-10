RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção do Uruguai convocou o meia Arrascaeta, o lateral direito Varela e o lateral esquerdo Viña para os amistosos contra México e Estados Unidos, na Data Fifa de novembro. Com isso, o Flamengo já tem certos sete desfalques para a partida contra o Sport, na Ilha do Retiro (PE), neste sábado, em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro.

OUTROS QUATRO JÁ HAVIAM SIDO CONVOCADOS

O Rubro-Negro já havia sido notificado sobre outras quatro convocações: Danilo e Alex Sandro (Brasil); Carrascal (Colômbia) e Plata (Equador).

De la Cruz pediu para não ser convocado pelo Uruguai. O volante avaliou que seria melhor permanecer no Rio de Janeiro aprimorando sua parte física.

Havia uma expectativa de que Erick Pulgar fosse convocado pela seleção chilena também, mas isto não aconteceu e o volante segue com a equipe no Ninho do Urubu.

Sinceramente, não sei sobre a não convocação de Nico (De la Cruz). Para nós, é melhor que fiquemos treinando, que se tenha uma sequência de treinamentos. E é melhor que ele fique. Nesse momento tão determinante da temporada precisávamos de todos, na verdade. Os jogadores precisam também ganhar com suas seleções e eles querem servi-las. Sobre Erick, já disse muitas vezes. É seleção de qualquer país do mundo. Não sei o que aconteceu, mas não tenho nenhuma dúvida de que é um jogador muito importante para o Chile. Suponho também que levaram em conta o momento da temporada do Flamengo e que o Chile não disputa nadaFilipe Luís

NÚMERO DE DESFALQUES PODE SER AINDA MAIOR

O número de desfalques do Flamengo, contra o Sport, pode ser ainda maior se considerar a questão clínica de alguns atletas. Um que já é praticamente certo é o atacante Pedro, ainda em recuperação de uma fratura no antebraço direito.

Na vitória por 3 a 2 sobre o Santos, neste domingo (9), também desfalcaram o time o zagueiro Léo Ortiz e os volantes Allan e Jorginho. No caso de Ortiz, ele foi poupado. Já Allan e Jorginho ainda se recuperam de suas respectivas lesões.

Arrascaeta recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Santos, porém, como está convocado pelo Uruguai, irá cumprir a suspensão defendendo seu país.