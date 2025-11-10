RIO DE JANEIRO, RJ, E LONDRES, INGLATERRA (UOL/FOLHAPRESS) - A apresentação da seleção brasileira em Londres, nesta semana, para os amistosos contra Senegal e Tunísia faz parte de uma rota cada vez mais clara rumo à Copa do Mundo.

Os adversários, por si só, entram na estratégia de enfrentar africanos no momento.

Na próxima vez, em março, já será contra europeus, a prateleira mais elevada do futebol atual.

A CBF está prestes a assinar o contrato, mas o acordo está fechado: o Brasil enfrentará França e Croácia nos dois primeiros jogos do ano que vem. Será a última data Fifa antes da convocação final para a Copa.

Os jogos serão em solo americano, já antecipando o clima de Copa do Mundo.

O sorteio do Mundial, em 5 de dezembro, será decisivo para definições de logística, base de treinamento e para saber quais serão os primeiros adversários.

De todo modo, a CBF definiu que o Brasil fará o início da preparação em "casa". A delegação passará pela Granja Comary, em Teresópolis, no final de maio.

A entidade quer fazer um amistoso de despedida da torcida brasileira, muito provavelmente no Maracanã. Depois, planeja um outro amistoso, já mais perto da estreia, nos EUA. Adversários e datas serão confirmados posteriormente.

A diretoria de seleções quer contar com todos os convocados para a Copa já em 25 de maio. A exceção serão os que estiverem na final da Liga dos Campeões da Europa, marcada para 30 de maio.

Por regulamento, a única competição que prevalece sobre esse período de liberação de jogadores.

Essa projeção pode afetar os clubes brasileiros que tiverem jogadores convocados pelo Brasil. Tem rodada do Brasileiro em 24 e 31 de maio.

Mas essa é dor de cabeça só para o ano que vem.