SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Globo e CazéTV compraram os direitos de transmissão da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, e vão exibir os jogos da competição em território brasileiro.

A Globo transmitirá 56 jogos em TV aberta. O pacote completo com todas as partidas será exibido no Sportv, na TV fechada.

A CazéTV transmitirá todas as partidas da competição. Os jogos serão exibidos no YouTube.

Globo e CazéTV se mantêm como as detentoras de direitos de transmissão da Copa do Mundo Feminina. Em 2023, a dupla foi a responsável por exibir os jogos da competição no Brasil.

COPA FEMININA NO BRASIL

A edição de 2027 será a primeira da Copa do Mundo Feminina no Brasil. Os jogos serão realizados entre os dias 24 de junho e 25 de julho.

A competição terá oitos cidades-sede: Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Mané Garrincha), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Beira-Rio), Recife (Arena Pernambuco), Rio de Janeiro (Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena). Todos os estádios foram usados na Copa do Mundo masculina de 2014.

A competição terá 32 seleções. O formato com 48 participantes será aplicado apenas na Copa do Mundo masculina por ora.