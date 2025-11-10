SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs de F1 já podem se preparar e adquirir ingressos para a próxima edição do GP de São Paulo no autódromo de Interlagos. As entradas estarão disponíveis para o público geral na próxima segunda (17), às 12h, na Eventim. A etapa brasileira acontece entre os dias 6 e 8 de novembro de 2026.

A venda de bilhetes acontece depois de duas fases de pré-vendas para clientes Porto Bank, em 10/11, e Amex, em 13/11.

Na modalidade inteira, os ingressos variam entre R$ 990, no setor G ?arquibancada descoberta no final da reta oposta?, e R$ 3.550, no setor M, que fica em frente aos boxes. Existem áreas com valores únicos, como o setor D (R$ 4.680), localizado no início do S do Senna, e B (R$ 5.290), com vista para o grid de largada e pódio.

Os tíquetes podem ser impressos pelo comprador ou retirados pessoalmente na bilheteria do autódromo a partir de 30 de outubro. Setores de patrocidades, como Heineken Village e arquibancada Porto, ainda não foram divulgados.

Também estão disponíveis arquibancadas premium com preços únicos. O Orange Tree Club (R$ 8.300) tem vista para o miolo do circuito, incluindo a curva do laranjinha, e oferece serviços de open bar e bufê de finger food nos três dias do evento. Já no Pit Stop Club (R$ 10.750) é possível observar o grid de largada, os boxes e o pódio. O setor também tem serviço de bufê e open bar, além de estação de entretenimento com simuladores de F1.

No próximo ano, grandes nomes como Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lando Norris (McLaren) estão confirmados. Gabriel Bortoleto, campeão da F3 e F2, fará sua segunda temporada na Audi. O piloto é o primeiro brasileiro titular na F1 desde aposentadoria de Felipe Massa, em 2017.

Outra novidade será a entrada de uma nova equipe no grid. A Cadillac, 11ª equipe da F1, estreia com os veteranos Valtteri Bottas e Sergio Pérez. O calendário da próxima temporada terá 24 corridas. Em Interlagos, não haverá corrida sprint no sábado (7).

GP de São Paulo

Autódromo de Interlagos - av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos, região sul.

Sex. (6/11/26) a dom. (8/11/26).

Ingr.: a partir de R$ 990 (setor G) em Eventim