SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lenda do Barcelona e atual jogador do Inter Miami, Lionel Messi revelou em publicação nas redes sociais que fez uma recente visita ao renovado Camp Nou e expressou seu desejo de retornar ao estádio.

"Ontem à noite voltei a um lugar que sinto muita falta. Um lugar onde fui imensamente feliz, onde vocês me fizeram sentir mil vezes a pessoa mais feliz do mundo", começou Messi em sua publicação no Instagram nesta segunda-feira (10).

"Espero poder voltar algum dia, e não apenas para me despedir como jogador, o que nunca tive a oportunidade de fazer...", acrescentou o atacante argentino, que recentemente liderou sua equipe a uma vitória por 4 a 0 sobre o Nashville na semifinal da Conferência Leste da MLS (Major League Soccer).

"Você é sempre bem-vindo em sua casa, Leo", publicou o Barça no X.

O clube reabriu o Camp Nou na sexta-feira (7), 895 dias após seu fechamento, inaugurando o estádio reformado com um treino aberto que contou com a presença de 21.795 torcedores.

O argentino de 38 anos, campeão da Copa do Mundo, ingressou na academia de jovens do Barça aos 13 anos e se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 672 gols em 778 jogos.

Com a equipe, conquistou dez títulos do Campeonato Espanhol, quatro da Champions League e três do Mundial de Clubes.

La Pulga pisou no estádio culé pela última vez em 16 de maio de 2021, em uma derrota por 2 a 1 para o Celta de Vigo.

Em 8 de agosto de 2021, Messi anunciou que deixaria o clube, apesar de querer continuar, mas a situação econômica da agremiação não permitia.

Então, o jogador rumou ao PSG (Paris Saint-Germain) e, depois, aos Estados Unidos.

Messi renovou seu contrato com o Inter Miami em outubro, até 2028, e já declarou que o clube da MLS provavelmente será o último de sua carreira.