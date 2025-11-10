SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Ferrari, John Elkann, disse a Charles Leclerc e Lewis Hamilton nesta segunda-feira (10) para falarem menos e se concentrarem mais na pilotagem, após um fim de semana desastroso para a equipe italiana de Fórmula 1 no Brasil.

A Ferrari sofreu um duplo abandono em São Paulo no domingo (9), sua terceira corrida da temporada sem nenhum dos pilotos pontuando.

Também no fim de semana, no Bahrein, a Ferrari venceu o Campeonato Mundial de Endurance nas categorias de pilotos e equipes.

Falando após um evento de patrocínio olímpico em Roma, Elkann comparou o triunfo emocionante dos vencedores das 24 Horas de Le Mans à decepção no Brasil e pareceu questionar a união da equipe de F1.

Ele disse aos repórteres que os mecânicos e engenheiros estavam desempenhando bem suas funções e haviam melhorado o carro, mas "se olharmos para o resto, não está à altura."

"E definitivamente temos pilotos que precisam se concentrar na pilotagem e falar menos, porque ainda temos corridas importantes pela frente e conquistar o segundo lugar [no campeonato] não é impossível", afirmou Elkann.

"Precisamos de pilotos que não pensem em si mesmos, mas que pensem na Ferrari", acrescentou. "No Bahrein vencemos o título do WEC. Quando a Ferrari está unida, conseguimos os resultados."

A Ferrari, vice-campeã da McLaren na temporada passada, caiu do segundo para o quarto lugar no campeonato de construtores ?atrás dos campeões McLaren, Mercedes e Red Bull? e ambos os pilotos demonstraram frustração.

O heptacampeão mundial Hamilton, que veio da Mercedes em janeiro, disse após a corrida de domingo em Interlagos que seu sonho de pilotar pela Ferrari também se tornou uma espécie de pesadelo.

"Tenho vivido [esse pesadelo] há algum tempo, com uma constante oscilação entre viver o sonho de dirigir para esta incrível equipe e resultados desastrosos."

O britânico ainda não subiu ao pódio em 21 corridas, embora tenha vencido uma corrida sprint na China, em março.

Hamilton abandonou a corrida de domingo logo após a metade da prova, depois que duas colisões na primeira volta deixaram seu carro severamente danificado. Ele recebeu uma penalidade de cinco segundos por uma delas.

Leclerc foi forçado a abandonar a corrida em uma disputa tripla pelo segundo lugar com o italiano Kimi Antonelli, segundo colocado pela Mercedes, e Oscar Piastri, da McLaren.

O monegasco ?agora em seu sétimo ano em Maranello e totalmente integrado à Ferrari? ficou em quinto e Hamilton em sétimo na corrida sprint de sábado (8).