(UOL/FOLHAPRESS) - Focado em acertar as pendências com Memphis Depay, o Corinthians ainda não decidiu se lutará para renovar com o jogador.

O atacante tem contrato com o Timão até junho de 2026, período em que provavelmente estará disputando a Copa do Mundo. A partir de janeiro, o atleta poderá assinar um pré-contrato com outro clube.

Nos bastidores do Parque São Jorge, o discurso é de que o Corinthians não sofre por antecipação em relação a esse tema.

O que é consenso no clube alvinegro é que qualquer movimento de renovação com Memphis só acontecerá se os moldes do novo contrato forem diferentes do atual.

É unânime no Timão que o acordo vigente com o atacante é completamente lesivo ao clube.

PRESIDENTE PEDE AJUDA PARA MEMPHIS

Osmar Stábile, presidente do Corinthians, tem conversado regularmente com Memphis e explicado a delicada realidade financeira do Corinthians.

Em alguns desses encontros, o jogador se colocou à disposição para ajudar o clube.

Em uma das conversas, Stábile solicitou que o atleta deixasse a suíte de luxo em que reside, na região central de São Paulo, e se mudasse para uma casa com custo menor.

O diálogo ocorreu há algumas semanas e, até o momento, Memphis segue hospedado no hotel.

Ao UOL, pessoas ligadas ao jogador afirmaram que dificilmente ele deixará o local, por conta das comodidades e da localização da hospedagem.

Quando chegou ao Brasil, o atacante chegou a consultar algumas moradias na região de Alphaville. No entanto, considerou o local de difícil acesso em relação ao CT Joaquim Grava.

Em paralelo, Stábile também mantém contato com o estafe de Memphis para acertar algumas pendências financeiras que o clube possui com o jogador. Nos últimos dias, as partes definiram a forma de pagamento de uma dívida de R$ 23 milhões que o Timão possui com holandês.

O Corinthians pagará R$ 1 milhão por mês ao atacante entre dezembro e fevereiro. A ideia é quitar o restante da pendência em março, utilizando um valor que o clube tem a receber da Liga Forte União (LFU).

MEMPHIS QUER CORINTHIANS ATÉ A COPA

Enquanto isso, Memphis segue satisfeito no Corinthians. O jogador entende que o Timão é o lugar ideal para atuar até a Copa do Mundo.

O atacante tem o objetivo de chegar em alto nível ao Mundial e acredita que o clube alvinegro oferece todas as condições para isso.

No Corinthians, Memphis é protagonista e tem vitrine para seguir figurando entre os convocados da seleção holandesa.