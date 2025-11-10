SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que a tecnologia do impedimento semiautomático será utilizada pela 1ª vez na Série A do Brasileirão de 2026. A medida, que já havia sido prometida pela entidade aos clubes, foi confirmada nesta segunda-feira (10).

VEJA DETALHES

O dirigente confirmou a novidade durante um evento envolvendo árbitros. O GT (Grupo de Trabalho) reuniu representantes de clubes, federações e especialistas na área.

A estreia da Série A, marcada para a última semana de janeiro, já contará com a tecnologia ? o semiautomático já é adotado em diferentes ligas e envolve tanto clubes quanto seleções.

A ideia é agilizar as decisões de lances "apertados" e evitar polêmica na hora de traçar as linhas. No Brasil, os árbitros do VAR são os responsáveis pela montagem.

Nosso olhar é para o futuro. Essa nova gestão está investindo pesado em tecnologia. O sistema de VAR que utilizamos nesta segunda-feira (10) já é um dos mais modernos do mundo, mas queremos mais. A partir de 28 de janeiro, na abertura do Campeonato Brasileiro, o impedimento semiautomático será implementado Samir Xaud

A CBF usará a Genius Sports para implantar o sistema. A empresa já presta serviços a diferentes federações nacionais, incluindo Argentina e Inglaterra ? a Fifa também tem parceria com a companhia.