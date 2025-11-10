SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ceará anunciou uma série de descontos para torcedoras em jogo contra o Internacional, no dia 20 de novembro, válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A proposta é uma resposta à fala machista de Ramón Díaz, técnico do Colorado.
"Lugar de mulher é na Arena Vozão", escreveu o Ceará, nas redes sociais. As mulheres que forem ao duelo contra o Inter terão desconto na meia-entrada.
A FALA MACHISTA DE RAMÓN DÍAZ
O treinador do Internacional foi protagonista de uma fala infeliz no último sábado (8), após o empate com o Bahia. Em entrevista coletiva, o comandante afirmou que o futebol "não é para meninas".
Eu vou falar com o presidente. Não pode ser que, em um clube tão importante, passe isso, o que aconteceu nesta segunda-feira (10). Porque foi incrível. O futebol é para homens, não é para meninas, é para homensRamón Díaz
E não foi a primeira vez que o comandante argentino disse uma frase machista. Quando defendia as cores do Vasco, Ramón pontuou que o árbitro de vídeo não deveria estar nas mãos de uma mulher.
Ramon Díaz pediu desculpas, assim como o Internacional, que reafirmou o compromisso com as mulheres no futebol.