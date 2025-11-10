SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leila Pereira, presidente do Palmeiras, pediu uma "postura equilibrada" do STJD após as decisões tomadas nesta segunda-feira (10): Allan, meio-campista do time, foi punido com dois jogos de suspensão e desfalca a equipe na próxima rodada, enquanto o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, teve a sessão adiada.

"O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada, para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Que o campeão seja decidido dentro de campo", disse Leila, em comunicado enviado pela assessoria de imprensa do Palmeiras.

"Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por dois meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Allan, que era réu primário, pega duas partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo Tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da Data Fifa. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados", acrescentou a mandatária.

"O Palmeiras sempre respeitou, e seguirá respeitando, as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo", concluiu.

ENTENDA OS CASOS

Allan foi expulso por uma cotovelada em Samuel Xavier, no jogo contra o Fluminense, no dia 23 de julho. Em outubro, o jovem de 21 anos recebeu uma punição do STJD de duas partidas.

Allan já tinha cumprido um jogo de suspensão automática, mas como houve a condenação em primeira instância por dois jogos, precisa cumprir mais um (e por isso é baixa contra o Santos no sábado). Um efeito suspensivo permitiu a participação dele nas partidas, até que o recurso fosse analisado pelo Pleno do STJD nesta segunda-feira (10).

O Pleno do STJD confirmou a pena de dois jogos nesta manhã.

Já Bruno Henrique foi acusado de passar informação ao irmão de que levaria cartão amarelo contra o Santos, no Brasileirão 2023. Seu parente, então, fez apostas para tentar faturar em cima disso.

O julgamento do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi interrompido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após o pedido de vista feito pelo auditor Marco Aurélio Choy.

O caso será retomado na próxima quinta-feira, às 15h (de Brasília), em sessão única.