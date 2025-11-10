SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense vacilou em uma Arena Condá lotada, perdeu para o América-MG por 1 a 0 e desperdiçou a chance de encaminhar seu acesso à elite nacional. O jogo, disputado nesta segunda-feira (10), foi válido pela antepenúltima rodada da Série B e teve Willian Bigode como autor do gol.

O resultado, por outro lado, é bom para ao menos seis times: Coritiba, Athletico, Remo, Criciúma, Goiás e Novorizontino ? o CRB, que ocupa a 8ª colocação, também celebrou, mas tem chances remotas de terminar o torneio no G4.

A derrota fez os catarinenses estacionarem nos 58 pontos e caírem para a 4ª posição, atrás da dupla paranaense e do time de Belém. A pontuação ainda é a mesma de Criciúma e Goiás, que perdem pelo número de vitórias.

Os mineiros, por outro lado, garantiram matematicamente a vaga na 2ª divisão nacional de 2026 ? a equipe alcançou os 45 pontos e subiu para o 13º lugar.

Os times voltam a jogar pela Série B no fim de semana. A Chape visita o desesperado Volta Redonda no sábado, enquanto o América-MG recebe o Cuiabá um dia depois.

COMO FICOU A TABELA?

1 - Coritiba: 64 pontos (18 vitórias)

2 - Athletico: 59 pontos (17 vitórias)

3 - Remo: 59 pontos (15 vitórias)

4 - Chapecoense: 58 pontos (17 vitórias)

5 - Criciúma: 58 pontos (16 vitórias)

6 - Goiás: 58 pontos (16 vitórias)

7 - Novorizontino: 57 pontos (14 vitórias)

8 - CRB: 53 pontos (15 vitórias)

COMO FOI O JOGO

O duelo começou com o América-MG assustando com Willian Bigode antes de o VAR falhar. A comunicação da cabine com a arbitragem foi perdida, e o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos paralisou a partida por três minutos antes de dar o reinício mesmo sem o funcionamento da tecnologia.

Os visitantes até voltaram a causar perigo, mas a Chapecoense melhorou depois dos 30 minutos e só não abriu o placar por um detalhe. Depois de Rafael Carvalheira, Márcio Júnior e Neto Pessoa chutarem para fora da meta de Gustavo, Victor Caetano teve a melhor chance dos donos da casa. O zagueiro recebeu cruzamento da direita e cabeceou forte, mas viu o goleiro adversário evitar o pior ? a bola ainda bateu no travessão depois do desvio do camisa 1.

O América-MG voltou a incomodar e abriu o placar no início do 2º tempo com uma pitada de sorte. Após cruzamento da esquerda, Bruno Leonardo se atrapalhou de chutou a bola na direção do próprio goleiro, e Willian, oportunista, não perdoou a trabalhada no rebote: 1 a 0.

Empurrado pela torcida na Arena Condá, a Chape até pressionou, mas não conseguiu o empate. Rafael Carvalheira carimbou a trave, Everton parou em Gustavo e Thomás mostrou pontaria descalibrada antes de Neto Pessoa, já nos acréscimos, arriscar, em vão, de longe.