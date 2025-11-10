(UOL/FOLHAPRESS) - O Brasília venceu o Minas de virada nesta segunda-feira (10) por 80 a 78, no Ginásio Nilson Nelson, e pôs fim à invencibilidade do time mineiro no NBB. Brunão foi o destaque dos vencedores, com um duplo-duplo de 17 pontos e 12 rebotes.

O cestinha do jogo foi McCree, do Minas, com 18 pontos. O norte-americano teve boa atuação mais uma vez e chegou a ir para o banco no último quarto, quando a equipe mineira ainda estava em vantagem.

A equipe da casa começou bem e venceu o primeiro quarto, mas sofreu a virada e viu o Minas abrir 11 pontos de frente no terceiro período. No entanto, o jogo melhorou bastante para o Brasília no último quarto, que reagiu e conquistou uma vitória incrível.

O Brasília volta a jogar na sexta-feira, às 20h15, contra o Cruzeiro, novamente em casa. Já o Minas enfrenta o Osasco, também em casa, no sábado, às 18h.

O Minas começou muito bem, abrindo cinco pontos de vantagem, mas o Brasília reagiu rapidamente e, na metade do primeiro quarto, virou para 10 a 9. Faltando três minutos, os brasilienses abriram 15 a 12, levando o adversário a pedir tempo. As equipes se revezaram na liderança até que o Brasília fechou o período vencendo por 20 a 19.

No segundo quarto, o Minas começou melhor e virou para 30 a 26. Na metade do período, o técnico do Brasília parou o jogo, e a pausa deu resultado: o placar empatou em 34 a 34, obrigando o time mineiro a pedir tempo. Após uma cesta nos segundos finais, o Brasília foi para o intervalo na frente, por 41 a 39.

Na volta do intervalo, o Minas começou dominante, marcou 12 pontos e virou para 51 a 43, o que forçou novo pedido de tempo da equipe brasiliense. O Brasília reagiu, marcou sete pontos seguidos, mas o Minas manteve a vantagem e fechou o terceiro quarto vencendo por 59 a 53.

No último período, o Minas manteve o bom ritmo e abriu 69 a 58, obrigando o Brasília a pedir tempo. O time da casa reagiu com dez pontos seguidos e reduziu a diferença para 73 a 68, levando Léo Costa a parar o jogo. Com uma falta técnica do adversário, o Brasília encostou no placar, virou para 79 a 78 a poucos segundos do fim e, após o Minas desperdiçar a chance de retomar a liderança, confirmou a vitória convertendo um lance livre no final.