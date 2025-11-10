SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Considerado como uma das principais sensações do tênis mundial, João Fonseca vai virar capa de revista ?e com um rótulo, no mínimo, chamativo.

O tenista é a capa da edição de dezembro da Tennis Magazin. A revista é uma das mais conceituadas de tênis do mundo.

Fonseca é classificado pela publicação como "próxima superestrela" do esporte. Na foto, o jovem de 19 anos aparece abraçando uma raquete.

O brasileiro teve em 2025 um ano meteórico. Ele começou a temporada fora do top 100 do ranking e encerrou o calendário na 24ª posição ? perdendo apenas para Gustavo Kuerten e Thomaz Bellucci entre os brasileiros que já performaram em uma colocação melhor.

Fonseca já encerrou seus compromissos oficiais até janeiro, mas ainda aparecerá em quadra. O tenista vai encarar Carlos Alcaraz em um jogo de exibição no próximo dia 8, em Miami, nos EUA.

Uma publicação compartilhada por tennis MAGAZIN ???? (@tennismagazin)