SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras e Corinthians pararam nas goleiras (e na trave) e empataram por 0 a 0, dentro da Arena Barueri, em embate válido pela 12ª rodada do Paulista Feminino.

Os rivais são os primeiros colocados na tabela e já estão garantidos na semifinal do torneio. O alviverde chegou aos 26 pontos, enquanto o alvinegro alcançou os 31 pontos.

Os times voltam a entrar em campo na quinta. O Palmeiras enfrenta o Santos em Diadema, enquanto o Corinthians mede forças com a Ferroviária na Fonte Luminosa.

COMO FOI O JOGO

O 1º tempo teve alternância de poder, mas faltou inspiração. Resultado? Pouquíssimas chances de perigo. O Corinthians até teve a primeira oportunidade com Jhonson, mas a atacante finalizou para fora. Os consecutivos erros de passe das "Brabas" geraram a melhora alviverde ? principalmente a partir dos pés de Tainá Maranhão.

A etapa final trouxe mais emoção, e as equipes conseguiram incomodar as defesas. O alvinegro se mostrou mais agressivo e carimbou a trave duas vezes em meio às intervenções da goleira Tapia, que operou dois milagres. A corintiana Letícia também precisou mostrar serviço, principalmente em tentativa de Greicy, para manter a baliza intacta até o apito final.