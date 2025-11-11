SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, no último sábado (8), custou muito mais do que os três pontos para o São Paulo. A equipe de Hernán Crespo tropeçou em momento decisivo na briga pela Libertadores.

RESULTADO MUITO RUIM

Depois de ver a vantagem de Botafogo e Fluminense, sexto e sétimo colocados, respectivamente, aumentar, o São Paulo poderia ter voltado ao páreo na briga por uma vaga na Libertadores.

Na rodada anterior, o São Paulo empatou com o Flamengo, enquanto os cariocas venceram seus compromissos. A vantagem, portanto, aumentou dois pontos.

Nesta jornada, contudo, os dois ficaram na igualdade, assim como o Bahia, que é quinto. Se vencesse, o São Paulo iria a 48 pontos, três a menos que o Fluminense, primeiro na zona de classificação.

E o São Paulo ainda teve sorte, já que Vasco e Corinthians, clubes que poderiam o ultrapassar, também perderam. Atlético-MG, Ceará e o próprio Bragantino, no entanto, chegaram mais próximos.

Agora, a vantagem do Fluminense para o São Paulo é de seis pontos. Dessa forma, Crespo e companhia precisam de duas rodadas perfeitas para, pelo menos, empatarem.

AINDA DÁ PARA SONHAR?

É nisso que o São Paulo está se apegando. Restam cinco partidas, ou seja, 15 pontos em disputa para tentar chegar ao G-7.

Apesar disso, o Tricolor Paulista também pode se beneficiar com a abertura de uma nova vaga para a fase prévia da Libertadores. Para isso, precisará torcer pelos clubes que estão na Copa do Brasil.

Curiosamente, o Fluminense, adversário direto, está envolvido. Além dele, o Cruzeiro também faz parte do G-7 e pode ser campeão do mata-mata nacional.

Os outros dois clubes que estão na semifinal são Corinthians e Vasco. É importante citar que, para se beneficiar neste cenário hipotético, o São Paulo precisaria terminar o Brasileiro pelo menos na oitava posição.