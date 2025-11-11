SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti não convocou Endrick desde que assumiu a seleção brasileira, mas não descarta contar com o atacante do Real Madrid na Copa do Mundo de 2026.

Falei com ele [Endrick] no começo desta temporada. Ele estava lesionado, mas agora está bem, de volta, e tem que pensar com o seu entorno o que é melhor. Falar com o clube, para ver o que é melhor para ele. Endrick é muito jovem, não vai ser o seu último Mundial. Ele pode jogar o Mundial de 2026, porque tem qualidade para isso, mas pode estar no de 2030, também no de 2034 e pode até ser no de 2038 (risos). Creio que para ele é importante voltar a jogar e mostrar as suas qualidades. Carlo Ancelotti, à Placar

O QUE ACONTECEU

Pouco aproveitado por Xabi, Endrick deve deixar o Real Madrid na próxima janela. O Lyon aparece como destino provável do brasileiro, que será emprestado por seis meses.

O ex-Palmeiras tem apenas 14 minutos em campo nesta temporada, e 10 partidas sem sair do banco. Ele entrou em campo na goleada por 4 a 0 sobre o Valencia, no dia 1º de novembro, pelo Campeonato Espanhol.

Endrick concordou com uma transferência justamente para tentar ir à Copa de 2026, apontou o jornal espanhol As. O atacante não defende a Amarelinha desde a derrota para a Argentina, em março deste ano, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, o atacante marcou sete gols em 840 minutos e foi artilheiro da equipe na Copa do Rei. A primeira temporada de Endrick no Real Madrid foi justamente sob o comando do italiano.

Sem Endrick, a seleção brasileira se prepara para amistosos contra Senegal e Tunísia. O primeiro confronto acontece no dia 15 (sábado), enquanto o segundo será na próxima terça-feira (18).