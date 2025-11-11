SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A 36ª rodada da Série B terminou nesta segunda-feira (10) com a surpreendente vitória do América-MG sobre a Chapecoense, em Chapecó. Restam duas jornadas para o fim da segunda divisão e elas prometem muita emoção, tanto na briga pelo acesso quanto contra o rebaixamento.

Pensando nisso, a reportagem preparou um "apanhadão" de todos os cenários possíveis para as últimas duas rodadas da Série B.

OITO CLUBES BRIGAM PELO ACESSO

Athletico-PR, Remo, Chapecoense, Novorizontino, Goiás e Criciúma são os mais envolvidos na luta. O CRB até tem chances, mas inferiores a 1%, enquanto o Coritiba é o oposto, acima de 99%, com 86,1% de subir como campeão.

O Furacão é o vice-líder da Série B, com 59 pontos e 17 vitórias. O ponto de atenção é o saldo de +8, o pior do G4. Os duelos que restam são contra Ferroviária, desesperada na luta contra o rebaixamento, e o América-MG, que não luta por mais nada.

O terceiro colocado é o Remo, com os mesmos 59 pontos, mas duas vitórias a menos que o Athletico-PR. O clube paraense tem a segunda tabela mais complicada, já que enfrenta o Avaí, fora de casa, e um confronto direto contra o Goiás. Se vencer as duas partidas, está na Série A.

A Chapecoense completa o G4 da Série B, com 58 pontos e as mesmas 17 vitórias do Furacão. O saldo é o melhor do grupo: +16. O time enfrenta o já rebaixado Volta Redonda na próxima rodada, enquanto encara o Atlético-GO, outro que não briga por nada, na jornada final.

O Criciúma é o primeiro clube fora do G4, com uma vitória a menos que a Chape e os mesmos 58 pontos. O Tigre é mais um clube com confronto que também pode interferir no rebaixamento, contra o Botafogo-SP, fora de casa. O encerramento da campanha será diante do Cuiabá.

O Goiás é o terceiro e último clube com 58 pontos. Ele até tem as mesmas 16 vitórias do Criciúma, mas carrega saldo pior (13 a 6). O Esmeraldino é dono da missão mais difícil, com dois confrontos diretos contra Novorizontino, em casa, e Remo, fora.

O último que se coloca no páreo é o Novorizontino. A equipe do interior de São Paulo está com 57 pontos e 14 vitórias, além de saldo de +9. Como mencionado, o clube terá o duelo diante do Goiás na próxima rodada e fecha a participação nesta edição da Série B em casa, contra o CRB.

CINCO EQUIPES PARA DUAS VAGAS NO Z-4

Operário-PR, Botafogo-SP, Athletic, Ferroviária e Amazonas são os clubes que tentam fugir de qualquer maneira da queda para a Série C. Paysandu e Volta Redonda já estão rebaixados.

Assim como na briga pelo acesso, o Z-4 também conta com clubes em situação praticamente definida. O Operário, com 44 pontos, está praticamente garantido na Série B em 2026, enquanto o Amazonas, quem tem nove pontos a menos, fica à espera de um milagre.

Dessa forma, restam Botafogo-SP, Athletic e Ferroviária na luta contra o rebaixamento.

O clube de Ribeirão Preto conquistou 41 pontos e 10 vitórias em 36 rodadas. Ele carrega o pior saldo do trio, com certa folga: -18. O Botafogo-SP enfrenta o Criciúma, que luta pelo acesso, e encerra a campanha diante do Avaí.

O Athletic acumula 40 pontos, com uma vitória a mais que o Botafogo-SP. O saldo é de -11. A equipe mineira vai encarar as duas pontas da tabela nas rodadas finais: o Coritiba, com possibilidade de participar do jogo do título no Couto Pereira, e o Paysandu, em casa.

A Ferroviária é o primeiro clube na zona de rebaixamento, com os mesmos 40 pontos do Athletic, mas duas vitórias a menos. Os poucos triunfos pagam o preço, já que a equipe de Araraquara tem o melhor saldo do trio, -7. Os últimos dois compromissos são contra Athletico, em casa, e Operário, fora.

VEJA DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS DECISIVOS DA SÉRIE B

37ª rodada

Volta Redonda x Chapecoense - 15/11 (sábado), às 16h30, no Raulino de Oliveira (RJ)

Avaí x Remo - 15/11 (sábado), às 16h30, na Ressacada (SC)

Coritiba x Athletic - 15/11 (sábado), às 16h30, no Couto Pereira (PR)

Ferroviária x Athletico Paranaense - 16/11 (domingo), às 16h30, Fonte Luminosa (SP)

Criciúma x Botafogo-SP - 16/11 (domingo), às 16h30, no Heriberto Hülse (SC)

Goiás x Novorizontino - 16/11 (domingo), às 16h30, na Serrinha (GO)

38ª rodada

Athletic x Paysandu - 23/11 (domingo), às 16h30, estádio não definido

Remo x Goiás - 23/11 (domingo), às 16h30, no Evandro Almeida (PA)

Cuiabá x Criciúma - 23/11 (domingo), às 16h30, na Arena Pantanal

Athletico Paranaense x América-MG - 23/11 (domingo), às 16h30, na Arena da Baixada

Botafogo-SP x Avaí - 23/11 (domingo), às 16h30, na Arena Nicnet

Chapecoense x Atlético-GO - 23/11 (domingo), às 16h30, na Arena Condá

Novorizontino x CRB - 23/11 (domingo), às 16h30, no Jorge Ismael de Biasi

Operário-PR x Ferroviária - 23/11 (domingo), às 16h30, no Germano Kruger