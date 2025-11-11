SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Comitê Olímpico do Brasil (COB) fará uma parceria com a Dasa, empresa de diagnósticos que atua no Brasil. O objetivo passa pelo cuidado com a saúde de atletas na preparação para as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

NOVO PATROCÍNIO

Atletas e comissões técnicas terão exames laboratoriais e de imagem totalmente cobertos pela Dasa. A previsão é de que mais de dois mil procedimentos sejam realizados ao longo da parceria, entre 2025 e 2029.

A parceria do COB com a Dasa será muito importante para o desenvolvimento da saúde e performance dos atletas brasileiros. Essa sinergia nos permitirá realizar um diagnóstico precoce com intervenções mais precisas e, consequentemente, um menor tempo de afastamento, resultando em um retorno à prática esportiva com mais segurança.Ana Carolina Côrte, gerente da área de saúde do COB

A realização de exames complementares também será possível, sendo 15 por ano, distribuídos entre laboratórios como Alta Diagnósticos (SP e RJ), Sergio Franco e CDPI (RJ), Delboni, São Marcos (MG) e Lavoisier (SP).

A Vila Olímpica, localizada no Rio de Janeiro, funcionará como base para os exames. A exclusividade é toda da Dasa, que poderá promover encontros com especialistas, a fim de abrir conversas sobre temas pertinentes de saúde no esporte.

DETALHES DA PARCERIA

A Dasa terá o direito de utilizar os selos de "Patrocinador Oficial do Comitê Olímpico do Brasil" e "Laboratório Oficial do Time Brasil".

A iniciativa garante visibilidade para a marca em ações do COB, incluindo redes sociais, site institucional, eventos e no Centro de Treinamento do Time Brasil.

Serão planejadas ativações com atletas olímpicos durante os dias de exames, gerando conteúdo para redes sociais e mídia.

Ser o Laboratório Oficial do Time Brasil fortalece a presença da Dasa como parceira de confiança em saúde e bem-estar. Essa parceria nos conecta à paixão nacional pelo esporte e amplia nossa missão de transformar vidas com qualidade, inovação e cuidado.Flávia Drummond, diretora de marketing da Dasa

Existe ainda a possibilidade de relacionamento com atletas, além de encontros com especialistas e debates com o tema "check-up esportivo"

O objetivo é criar conteúdos junto à equipe de saúde do Time Brasil, formada por médicos e psicólogos.

Mais do que oferecer diagnósticos de ponta, a empresa se coloca como parceira na jornada olímpica, contribuindo para que os atletas do Time Brasil cheguem ainda mais preparados aos próximos desafios.Roberto Caldeira Cury, vice-presidente de Unidades de Atendimento e Experiência do Cliente