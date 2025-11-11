SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Bortoleto agradeceu à torcida presente no GP de São Paulo de Fórmula 1 e voltou a lamentar o abandono logo na primeira volta em Interlagos.

O QUE ELE FALOU

Pilotar em frente ao meu país não se compara a nada que já tinha vivido antes, a paixão a alegria a torcida, tudo literalmente tudo é incrível. Gabriel Bortoleto, em postagem no Instagram

Não conseguir completar a corrida em frente a vocês foi uma dor enorme, pois sempre foi um sonho de criança meu correr em casa. Mas tenho certeza que isso vai me tornar um piloto mais forte.

A próxima corrida da Fórmula 1 acontece em 23 de novembro, em Las Vegas (EUA). Bortoleto é o 19ª na classificação da temporada, com 19 pontos.