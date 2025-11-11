LONDRES, None (UOL/FOLHAPRESS) - Luciano Juba é o único estreante na convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia, na última Data Fifa deste ano, e a penúltima antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026.

Mas, embora tenha menos experiência que seus concorrentes por uma vaga, o lateral-esquerdo do Bahia não se escondeu em sua primeira entrevista coletiva com a seleção brasileira.

Questionado sobre que tipo de oportunidades ele precisaria para ganhar espaço ? e se apenas treinar já seria suficiente, o jogador de 26 anos afirmou que gostaria de ter uma chance de entrar em campo em uma das partidas ? o primeiro duelo será no sábado (15) em Londres, e o segundo em Lille, na terça-feira (18).

"Então, se você for só convocado e só treinar, pode até ajudar, mas creio que o jogador gosta de ter uma sequência, como é nos seus clubes, o jogador que tem uma sequência tem a oportunidade de estar jogando, creio que isso ajuda bastante", disse.

"Espero que eu possa ter oportunidade nos treinos, claro, que eu possa dar o meu melhor no treino. Porque quem sabe eu possa ter uma oportunidade de jogar e aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível.

*

O QUE MAIS JUBA DISSE

Convocação

"Primeiramente foi uma emoção muito grande quando vi meu nome sendo anunciado ali para a minha primeira convocação. Confesso que fiquei contando as horas para poder chegar aqui logo. Cheguei aqui e fui bem recebido por todo mundo. Uma alegria enorme quando recebi o material. Aí foi que a ficha caiu, pude falar que realmente estou aqui na seleção. Sobre a primeira camisa, vou pedir para todos os jogadores assinar, fazer um quadro para deixar de lembrança. Fico muito feliz por estar sendo convocado pela primeira vez".

Recepção

"Fiz uma boa viagem, cheguei aqui, já tem alguns jogadores aqui no hotel, então depois eles descem para o almoço, e foi chegando a rapaziada toda, o Mister também. Pude dar um abraço ali nele, um abraço em todos os jogadores, então fiquei muito feliz por isso, por ser bem recebido, espero que possa fazer uma boa data Fifa".

Chance

"A gente tem o sonho de chegar na seleção na primeira vez, então graças a Deus eu consegui isso, mas a gente sabe que todo jogador sonha jogar uma Copa do Mundo, então eu creio que se eu continuar me destacando no meu clube, se eu puder aproveitar essa oportunidade da melhor maneira, eu confio em Deus e posso ter chance de estar nessa Copa do Mundo também".

Ceni

"Então, o professor Rogério é um cara que sempre busca no dia a dia ali passar o melhor para nós, que a gente possa estar dando o nosso melhor nos treinos. E ele sempre fala que a gente fazendo um belo treino, um belo jogo, fazendo um grande trabalho no nosso clube, a gente tem grande chance de chegar na seleção. Não à toa que esse ano já veio o Jean, agora eu. E ele sempre fala para nós que se a gente continuar crescendo como a gente vem, quem sabe a gente não pode ter outros jogadores aqui na seleção também. Então, o Rogério é um cara que está sempre nos incentivando ali para que a gente possa estar chegando aqui.

Brecha na lateral

A gente sabe que é uma posição que está sendo difícil de achar alguém para estar jogando, mas a gente sabe que tem grandes jogadores nessa posição que estão sendo convocados, então eu creio que o Mister está observando bem e tenho certeza que ele vai escolher os melhores jogadores para estar fazendo essa função.

Características

"Eu sou, como o Mister falou no dia da convocação, eu sou um cara que tem uma qualidade técnica muito boa, tem um bom espaço, então acho que na construção de jogo ali, acho que pode ser muito importante".

Briga na lateral

"A gente sabe que pela posição aqui está passando bastante de jogadores, mas tenho certeza que quem está sendo convocado tem capacidade de estar jogando, são jogadores experientes. Então, eu creio que o mister vai estar, claro, observando nos treinos, nos jogos, para estar escolhendo os melhores jogadores para levar à Copa. Então, que eu possa estar aproveitando essa oportunidade, posso estar dando o meu melhor nos treinos, se tiver a oportunidade de jogar também, que eu possa aproveitar da mesma maneira e posso continuar indo bem no meu clube, como falei, se você está indo bem no seu clube, você tem muita chance de entrar na seleção. Então, que eu possa estar aproveitando da melhor maneira essa oportunidade e possa continuar bem no meu clube".

Ancelotti conversou com você?

"Então, a princípio não teve nenhuma conversa específica assim, foi mais o que ele falou na coletiva mesmo. Mas claro, todo mundo já me recebeu ali, já deu as boas-vindas. Então, como falei, espero aproveitar essa oportunidade que o Mister está me dando".

Relação com a Copa

"Sempre que tem Copa do Mundo, acho que todo brasileiro parou pra ver nossa seleção jogar. Então, sempre que pude, estive ali junto com minha família para estar assistindo a Copa. Sobre a última Copa, infelizmente não deu certo pra nós. E não só daquela Copa, acho que é um sonho de, desde que você começa a jogar, você sonha em estar jogando a Copa do Mundo, que é um campeonato muito grande no nível mundial. Então, eu creio que o sonho de todos os jogadores é estar representando sua seleção em todas as Copas".

Caminho até a seleção

"Tudo o que eu passei até chegar aqui creio que valeu muito a pena. Cara, passa dificuldade, mas eu creio que eu sou um cara que nunca desiste. Então, isso foi muito importante pra mim, pra mim estar chegando aqui na seleção. Então, eu creio que toda minha família, minha esposa, sempre que tinha algum momento de dificuldade ali, eles estavam do meu lado, me apoiando. Então, eu creio que isso foi muito importante pra mim, pra todo esse meu crescimento e pra mim estar chegando aqui na seleção".

Jogo em meio a 'estrangeiros'

"Então, eu creio que o nível de jogo mundial, do nível da Europa com do Brasil, é bem diferente, são jogadores totalmente diferentes, um estilo de jogo diferente. Então, que eu possa assimilar as melhores coisas daqui pra, claro, quem sabe, eu possa voltar lá pro Bahia e passar alguma coisa que saiu daqui, que eu possa assimilar daqui pra levar pra lá. Mas claro, lá o professor Rogério também tem sua ideia. Então, que eu possa, quando voltar, estar ajudando a equipe do Bahia da melhor maneira".