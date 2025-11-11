SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A briga pelo acesso à Série A ficou ainda mais apertada após o término da 36ª rodada da Série B do Brasileiro, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

BRIGA APERTADA

O Coritiba está quase lá. Líder, o Coxa venceu o já rebaixado Paysandu na rodada e pode garantir o acesso no próximo final de semana.

A briga fica mais apertada pelas outras três vagas. O Athletico-PR, segundo colocado, tem apenas dois pontos de diferença para o Novorizontino, que é o sétimo.

O Furacão foi quem se deu melhor nesta rodada. Além de vencer o Volta Redonda, a equipe contou com o empate entre Remo e Novorizontino e com a derrota da Chapecoense para o América-MG e assumiu a vice-liderança.

Goiás e Criciúma também se deram bem. Antes mais longe da briga, os dois venceram os jogos contra Cuiabá e Atlético-GO, respectivamente, e colaram nos demais.

CRB, Atlético-GO e Avaí praticamente deram adeus à luta pelo acesso. Já com chances baixas após o término da rodada passada, catarinenses e goianos fecharam esta zerados, e os alagoanos com só 0,02%.

*

CHANCES DE ACESSO

Coritiba - 99,99% (era de 99,3%)

Athletico - 78,2% (era de 61,3%)

Chapecoense - 60,3% (era de 88,2%)

Remo - 55,8% (era de 68,6%)

Criciúma - 49,6% (era de 27,2%)

Goiás - 34,9% (era de 16,9%)

Novorizontino - 21,2% (era de 33,7%)

RESULTADOS DELES NA RODADA

Cuiabá 0 x 1 Goiás

Novorizontino 1 x 1 Remo

Athletico 2 x 0 Volta Redonda

Criciúma 1 x 0 Atlético-GO

Paysandu 1 x 2 Coritiba

Chapecoense 0 x 1 América-MG

COMO ESTÁ A TABELA

1 - Coritiba - 64 pontos

2 - Athletico-PR - 59 pontos

3 - Remo - 58 pontos

4 - Chapecoense - 58 pontos

5 - Criciúma - 58 pontos

6 - Goiás - 58 pontos

7 - Novorizontino - 57 pontos

JOGOS QUE VÊM PELA FRENTE

37ª rodada

Coritiba x Athletic

Goiás x Novorizontino

Avaí x Remo

Criciúma x Botafogo-SP

Ferroviária x Athletico

Volta Redonda x Chapecoense

38ª rodada

Athletico x América-MG

Cuiabá x Criciúma

Remo x Goiás

Chapecoense x Atlético-GO

Amazonas x Coritiba

Novorizontino x CRB