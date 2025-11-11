SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A briga pelo acesso à Série A ficou ainda mais apertada após o término da 36ª rodada da Série B do Brasileiro, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
BRIGA APERTADA
O Coritiba está quase lá. Líder, o Coxa venceu o já rebaixado Paysandu na rodada e pode garantir o acesso no próximo final de semana.
A briga fica mais apertada pelas outras três vagas. O Athletico-PR, segundo colocado, tem apenas dois pontos de diferença para o Novorizontino, que é o sétimo.
O Furacão foi quem se deu melhor nesta rodada. Além de vencer o Volta Redonda, a equipe contou com o empate entre Remo e Novorizontino e com a derrota da Chapecoense para o América-MG e assumiu a vice-liderança.
Goiás e Criciúma também se deram bem. Antes mais longe da briga, os dois venceram os jogos contra Cuiabá e Atlético-GO, respectivamente, e colaram nos demais.
CRB, Atlético-GO e Avaí praticamente deram adeus à luta pelo acesso. Já com chances baixas após o término da rodada passada, catarinenses e goianos fecharam esta zerados, e os alagoanos com só 0,02%.
*
CHANCES DE ACESSO
Coritiba - 99,99% (era de 99,3%)
Athletico - 78,2% (era de 61,3%)
Chapecoense - 60,3% (era de 88,2%)
Remo - 55,8% (era de 68,6%)
Criciúma - 49,6% (era de 27,2%)
Goiás - 34,9% (era de 16,9%)
Novorizontino - 21,2% (era de 33,7%)
RESULTADOS DELES NA RODADA
Cuiabá 0 x 1 Goiás
Novorizontino 1 x 1 Remo
Athletico 2 x 0 Volta Redonda
Criciúma 1 x 0 Atlético-GO
Paysandu 1 x 2 Coritiba
Chapecoense 0 x 1 América-MG
COMO ESTÁ A TABELA
1 - Coritiba - 64 pontos
2 - Athletico-PR - 59 pontos
3 - Remo - 58 pontos
4 - Chapecoense - 58 pontos
5 - Criciúma - 58 pontos
6 - Goiás - 58 pontos
7 - Novorizontino - 57 pontos
JOGOS QUE VÊM PELA FRENTE
37ª rodada
Coritiba x Athletic
Goiás x Novorizontino
Avaí x Remo
Criciúma x Botafogo-SP
Ferroviária x Athletico
Volta Redonda x Chapecoense
38ª rodada
Athletico x América-MG
Cuiabá x Criciúma
Remo x Goiás
Chapecoense x Atlético-GO
Amazonas x Coritiba
Novorizontino x CRB