SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A pausa para a data Fifa não será realidade para alguns clubes do Brasileiro. Ao todo, cinco partidas da Série A acontecerão entre nesta quarta-feira (12) e o dia 18 de novembro.
Na briga pelo título, Flamengo e Palmeiras entram em campo no sábado, e somam 16 desfalques. Cariocas e paulistas tiveram sete jogadores convocados para cada lado. Abel Ferreira, porém, não contará com Andreas Pereira (suspenso) e Allan (punido pelo STJD).
Atlético-MG e Sport farão duas partidas durante a data Fifa. O time mineiro, inclusive, será o primeiro a atuar nessa janela, já que recebe o Fortaleza nesta quarta-feira (12), às 20h30 (de Brasília).
A abertura da 34ª rodada, inclusive, acontecerá no mesmo dia do segundo amistoso da seleção brasileira. O time de Carlo Ancelotti encara a Tunísia às 16h30 (de Brasília), enquanto Botafogo e Sport se enfrentam às 20h30 (de Brasília).
OS JOGOS QUE ACONTECERÃO DURANTE A DATA FIFA
12/11, às 20h30 (de Brasília) - Atlético-MG x Fortaleza - Rodada 16
15/11, às 18h30 (de Brasília) - Sport x Flamengo - Rodada 12
15/11, às 21h (de Brasília) - Santos x Palmeiras - Rodada 13
16/11, às 19h (de Brasília) - Red Bull Bragantino x Atlético-MG - Rodada 37
18/11, às 20h30 (de Brasília) - Botafogo x Sport - Rodada 34
OS AMISTOSOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA
15/11, às 13h (de Brasília) - Brasil x Senegal
18/11, às 20h30 (de Brasília) - Brasil x Tunísia