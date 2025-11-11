LONDRES, INGLATERRA (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira fez seu primeiro treino completa em Londres. Vitor Roque, do Palmeiras, foi o último jogador a se apresentar, às 9h (horário de Brasília) desta terça-feira (11).

Também nesta terça, no início da manhã, Danilo e Alex Sandro, do Flamengo, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro, juntaram-se ao grupo.

A atividade desta terça-feira foi a segunda no CT do Arsenal, a primeira com abertura para a imprensa, que pôde ter acesso aos primeiros 20 minutos da atividade.

Enquanto a imprensa teve acesso, os jogadores fizeram exercícios de ativação, como pequenos sprints, divididos em três grupos.

Depois, também divididos em três grupos, os jogadores participaram de uma roda de "bobinho" que acaba em finalizações contra os goleiros John e Bento.

Enquanto os colegas se exercitavam em grupo, Ederson treinava com o preparado de goleiros Taffarel.