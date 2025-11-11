RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O UOL apurou que o Flamengo decidiu fretar voos para ter cinco de seus sete jogadores convocados à disposição do clássico contra o Fluminense, no próximo dia 19, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FORÇA-TAREFA RUBRO-NEGRA

Foram convocados para a Data Fifa os seguintes atletas: Alex Sandro e Danilo (Brasil); Arrascaeta, Varela e Viña (Uruguai); Carrascal (Colômbia) e Plata (Equador).

Todos estes serão desfalques para a partida deste sábado, contra o Sport, na Ilha do Retiro (PE), em rodada atrasada do Brasileirão.

Para o Fla x Flu, porém, apesar do pouco tempo hábil, há uma logística montada para ter os cinco jogadores que atuarão na América do Norte: Arrascaeta, Varela, Viña; Carrascal e Plata. O "ge", inicialmente, informou sobre a possibilidade dos fretamentos.

O aproveitamento na partida, no entanto, vai depender de avaliações do departamento médico rubro-negro. Serão consideradas as minutagens dos atletas por suas respectivas seleções, além das condições físicas.

Somente os brasileiros Alex Sandro e Danilo irão atuar na Europa e ficarão de fora do Fla x Flu por conta da distância e das datas. O Brasil enfrenta Senegal, no dia 15, em Londres, na Inglaterra; e a Tunísia, no dia 18, em Lille, na França.

Os uruguaios Arrascaeta, Varela e Viña encaram o México, no dia 15, na cidade mexicana de Torreón; e os Estados Unidos, no dia 18, na cidade americana de Tampa.

A Colômbia, de Carrascal, pega a Nova Zelândia, dia 15, e a Nigéria, dia 17, em Fort Lauderdale e Nova York, respectivamente. Ambas cidades dos Estados Unidos.

Já o Equador, de Plata, enfrenta o Canadá, dia 13, na cidade canadense de Toronto; e a Nova Zelândia, dia 18, na cidade americana de Nova Jersey.