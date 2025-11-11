RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Poderia ter sido uma vitória tranquila, mas o 3 a 2 sobre o Santos, no último domingo (9), ganhou ares de drama com os dois gols santistas feitos aos 43 e aos 45 do segundo tempo. A situação não foi isolada e tem sido uma tônica do Flamengo após o Mundial de Clubes.

De lá para cá, o Rubro-Negro sofreu nove gols nos minutos finais do primeiro e do segundo tempo.

GOLS SOFRIDOS NOS MINUTOS FINAIS PÓS-MUNDIAL

Santos 1 x 0 Flamengo - 84 minutos (Neymar)

Inter 1 x 3 Flamengo - 94 minutos (Borré)

Flamengo 1 x 1 Grêmio - 85 minutos (Tiago Volpi)

Flamengo 2 x 1 Estudiantes - 91 minutos (Léo Pereira - gol contra)

Estudiantes 1 x 0 Flamengo - 47 primeiro tempo (Benedetti)

Bahia 1 x 0 Flamengo - 44 do primeiro tempo (William José)

Flamengo 3 x 2 Palmeiras - 48 do segundo tempo (Gustavo Gomez)

São Paulo 2 x 2 Flamengo - 80 minutos (Ferreirinha)

Flamengo 3 x 2 Santos - 43 e 45 do segundo tempo (Bontempo e Lautaro Díaz)

'DEFESA É A PRINCIPAL ARMAR PARA GANHAR UM CAMPEONATO', DIZ FILIPE LUÍS

O técnico Filipe Luís não escondeu a insatisfação com os gols sofridos contra o Santos. Em sua concepção, o sistema defensivo é o mais importante para a conquista de títulos.

"Eu odeio sofrer gols. Vocês me conhecem bem, eu dou muito valor à fase defensiva da equipe. Acredito firmemente que a defesa é a principal arma para ganhar um campeonato. Nos custou muito chegar aqui com esse número tão baixo de gols sofridos. Esse susto, podemos chamar assim, que nos sirva de lição. No Brasileiro e no futebol mundial, se você baixa a guarda um minuto, custa muito caro. Já falei para eles. Não me preocupa porque é um caso à parte. Mas, sim, me machuca. Odeio que aconteça isso", disse Filipe Luís.

Sincero, o zagueiro Léo Pereira admitiu que a equipe "desligou" no fim do jogo contra o Santos. E fez um alerta para que isso não volte a se repetir nesta reta decisiva da temporada.

"A gente não pode chegar depois do final do jogo e pensar que poderíamos ter feito uma coisa diferente. Temos que entregar tudo, nosso 100%. Acho que a gente se desligou, sim, no final, foi nítido. O Santos é uma equipe que está brigando contra o rebaixamento e nos fez, em dois minutos, dois gols. Não podemos nos dar ao luxo de baixar o nível nessa reta final", disse Léo Pereira.

FILIPE LUÍS APOSTA EM DATA FIFA PARA CORREÇÕES

O Flamengo terá uma semana cheia em função da Data Fifa. O técnico Filipe Luís aposta nestes dias de treinamento para tentar recolocar a equipe nos trilhos taticamente, apesar de estar com muitos desfalques.

Somente entre convocados, por exemplo, foram sete: Danilo e Alex Sandro (Brasil); Arrascaeta, Varela e Viña (Uruguai); Carrascal (Colômbia) e Plata (Equador).

Neste sábado, o Rubro-Negro volta a campo contra o Sport, na Ilha do Retiro (PE), em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, e o número de desfalques pode ser ainda maior se considerar a questão clínica de alguns atletas. Um que já é praticamente certo é o atacante Pedro, ainda em recuperação de uma fratura no antebraço direito.

Na vitória por 3 a 2 sobre o Santos também desfalcaram o time o zagueiro Léo Ortiz e os volantes Allan e Jorginho. No caso de Ortiz, ele foi poupado. Já Allan e Jorginho ainda se recuperam de suas respectivas lesões e serão avaliados diariamente.

"Precisamos muito ter tempo de treinamento. Infelizmente teremos muitos convocados, jogadores que não vão estar nesses treinamentos. Porque preciso recuperar comportamentos e conceitos que foram se perdendo nesses últimos jogos", disse Filipe Luís.