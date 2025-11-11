A seleção brasileira feminina de tênis iniciou nesta terça-feira (11) em Hobart (Austrália) a preparação técnica para a estreia nos playoffs da Billie Jean King Cup (BJKC), maior torneio feminino entre nações. O Brasil enfrentará Portugal no próximo sábado (15) e no dia seguinte a anfitriã Austrália, no Domain Tennis Centre. Das cinco convocadas, quatro participaram do treino de hoje: Luisa Stefani - vice-campeã de duplas do WTA Finals, no último domingo (9 ) - Laura Pigossi, Ana Candiotto e Ingrid Martins.

O quinteto conta ainda com Nauhany Silva (Naná), de apenas 15 anos. Ela se se juntará à equipe na quarta (12), pois competiu semana passada no Billie Jean King Cup Júnior, em Santiago (Chile).

Tivemos um dia extremamente positivo, mesmo com as interrupções por conta das chuvas, conseguimos criar essa adaptação que é sempre importante. As quadras estão ótimas. Tem um pouco de vento aqui em Hobart, mas nada que já não esperávamos. Vamos com tudo, disse Luiz Peniza, técnico da seleção.

O Brasil está no Grupo E dos playoffs. Em cada dia da disputa haverá duas partidas de simples e uma de duplas sempre em melhor de três sets. Quem vencer se classifica aos qualifiers de 2026.



Em abril, a seleção foi superada nos qualifiers para as finais da BJKC 2025. Na ocasião, a equipe contava com Beatriz Haddad Maia e Ingrid Martins, ausentes na atual convocação. O Brasil nunca avançou às finais da BJKC na história da competição, criada em 1963 pela Federação Internacional de Tênis (ITF). Em 1995 o torneio passou a se chamar Fed Cup e em 2020 foi renomeado para BJKC, em homenagem à Billie Jean King, 39 vezes campeã de Grand Slam (simples e duplas) e defensora da igualdade social.

Jogos do Grupo E

14 /11 (sexta) Austrália x Portugal - 22h (horário de Brasília)

15/11 (sábado) Brasil x Portugal 22h

16/11 (domingo) Brasil x Austrália 22h

