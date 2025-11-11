SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou nesta terça-feira (11), em evento realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu, o funcionamento e definiu os confrontos do Paulistão 2026, que terá em sua 1ª fase um formato semelhante ao que é disputado atualmente na Champions League. O torneio ainda não tem data definida para começar.
O sistema, agora de pontos corridos, surgiu diante da redução de datas imposta pela CBF ?as 16 "rodadas" das últimas edições passam, no ano que vem, a ser 11 (oito na 1ª fase, uma nas quartas, uma na semi e uma na final). O formato, de acordo com o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, foi aprovado minutos antes de a cerimônia começar.
Além dos quatro grandes (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo), o estadual terá outros 12 times: Botafogo, Bragantino, Capivariano, Guarani, Mirassol, Noroeste, Novorizontino, Portuguesa, Ponte Preta, Primavera, São Bernardo e Velo Clube.
COMO FUNCIONOU O SORTEIO
Um time vai enfrentar todos os adversários do seu pote, além de cinco oponentes de chaves vizinhas. Não há grupos, e o sistema será de pontos corridos. A ordem dos jogos será definida posteriormente.
Quem está no Pote A encara todos os três times de sua chave, além de dois adversários do Pote B, dois adversários do Pote C e um adversário do Pote D. A lógica é a mesma para o Pote D.
Quem está no Pote B encara todos os três times de sua chave, além de dois adversários do Pote A, dois adversários do Pote D e um adversário do Pote C. A lógica é a mesma para o Pote C.
As oito equipes que mais pontuarem ao final das oito rodadas avançam às quartas de final. Os donos das duas piores campanhas neste cenário serão rebaixados para a Série A2.
Todos os clássicos envolvendo os quatro grandes serão disputados. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo jogarão, portanto, entre si.
QUEM SEU TIME VAI ENCARAR?
Botafogo-SP: Capivariano, Noroeste, Primavera, Guarani, Velo Clube, Novorizontino, Bragantino e Palmeiras
Bragantino: Novorizontino, Mirassol, São Bernardo, Velo Clube, Noroeste, Botafogo, Corinthians e Santos
Capivariano: Botafogo, Noroeste, Primavera, Ponte Preta, Portuguesa, São Bernardo, Mirassol e Corinthians
Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, São Bernardo, Bragantino, Ponte Preta, Velo Clube e Capivariano
Guarani: Ponte Preta, Portuguesa, Velo Clube, Primavera, Botafogo, Novorizontino, Santos e Palmeiras
Mirassol: Bragantino, Novorizontino, São Bernardo, Capivariano, Primavera, Portuguesa, Palmeiras e São Paulo
Noroeste: Botafogo, Capivariano, Primavera, Velo Clube, Ponte Preta, São Bernardo, Bragantino e Santos
Novorizontino: Bragantino, Mirassol, São Bernardo, Primavera, Botafogo, Guarani, Santos e Palmeiras
Palmeiras: Corinthians, Santos, São Paulo, Novorizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo
Portuguesa: Guarani, Ponte Preta, Velo Clube, Capivariano, Primavera, Mirassol, Palmeiras e São Paulo
Ponte Preta: Guarani, Portuguesa, Velo Clube, Noroeste, Capivariano, São Bernardo, São Paulo e Corinthians
Primavera: Botafogo, Capivariano, Noroeste, Guarani, Portuguesa, Mirassol, Novorizontino e São Paulo
Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Bragantino, Novorizontino, Velo Clube, Guarani e Noroeste
São Bernardo: Bragantino, Mirassol, Novorizontino, Capivariano, Noroeste, Ponte Preta, Corinthians e São Paulo
São Paulo: Corinthians, Palmeiras, Santos, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera
Velo Clube: Guarani, Ponte Preta, Portuguesa, Botafogo, Noroeste, Bragantino, Corinthians e Santos
VEJA COMO FOI A DIVISÃO DOS POTES
POTE A: Corinthians (A1), Palmeiras (A2), São Paulo (A3) e Santos (A1)
POTE B: Bragantino (B1), Mirassol (B3), Novorizontino (B2) e São Bernardo (B4)
POTE C: Guarani (C2), Ponte Preta (C4), Portuguesa (C3) e Velo Clube (C1)
POTE D: Botafogo (D2), Capivariano (D4), Noroeste (D1) e Primavera (D2)