SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo Lorenzo Musetti x Alex De Minaur, válido pela fase de grupos do ATP Finals e disputado em Turim, na Itália, foi paralisado na tarde desta terça-feira (11) por um incidente ocorrido fora da quadra.

Um torcedor passou mal nas arquibancadas da Inalpi Arena e precisou receber atendimento médico. O duelo estava no 3º set, quando De Minaur vencia por 2 games a 1.

O jogo ficou paralisado por quase dez minutos e foi reiniciado após o espectador ter sido retirado do local. A transmissão oficial evitou exibir as imagens.

nesta segunda-feira (10), duas pessoas que estavam no evento morreram ?o ATP Finals, que começou anteontem, é disputado em Turim desde 2021.

As vítimas tinham 70 e 78 anos, respectivamente, e desmaiaram em momentos diferentes do evento. A Federação Italiana e a ATP enviaram um comunicado em conjunto lamentando os ocorridos.

NOTA DA ATP

"A Federação Italiana de Tênis e a ATP expressam suas mais profundas condolências após as trágicas mortes de dois espectadores nesta segunda-feira (10) durante o ATP Finals em Turim. A equipe médica e de emergência do local respondeu imediatamente, prestando toda a assistência possível. Apesar da pronta intervenção e subsequente transferência para o hospital, infelizmente, ambos morreram."