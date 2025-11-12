(UOL/FOLHAPRESS) - Com a janela de ondas gigantes oficialmente aberta, alguns dos principais surfistas do planeta desembarcam nesta semana na Irlanda para um período de treinos intensivos de olho em Nazaré, em Portugal ?o palco mais temido e aguardado da temporada.

Entre eles, está o brasileiro Lucas Fink, pentacampeão mundial de skimboard e que vem se firmando como um dos nomes mais versáteis da nova geração do big surf.

ELITE MUNDIAL

Entre os nomes confirmados estão Justine Dupont, Kai Lenny, Nathan Florence e Andrew Cotton, todos integrantes do time da Red Bull e referências na elite do surfe de ondas grandes.

MULLAGHMORE HEAD

O grupo escolheu a Irlanda por um motivo simples: o país abriga Mullaghmore Head, um dos picos mais desafiadores e perigosos do mundo, onde as ondas podem ultrapassar os 15 metros de altura ?um verdadeiro laboratório natural para quem busca chegar em Nazaré na melhor forma física e técnica.

NOVA REFERÊNCIA

Lucas Fink passará o mês de novembro no centro de performance da Red Bull, em treinos que combinam resistência física, apneia, força e controle mental ?aspectos fundamentais para encarar as condições extremas que definem o surfe de ondas gigantes.

"Essa fase de preparação é fundamental para o desempenho na temporada. As ondas gigantes exigem muito mais do que técnica, é um trabalho completo, que envolve mente e corpo o tempo todo", afirma Lucas.

Com trajetória marcada pelo pioneirismo, Lucas Fink vem consolidando sua presença na elite das ondas gigantes. Em 2021, tornou-se o único atleta do mundo a surfar Nazaré de skimboard, feito que o projetou internacionalmente.

Três anos depois, em 2024, encarou uma das maiores ondulações já registradas em Jaws, no Havaí, e foi homenageado no Big Wave Challenge, em Newport Beach (EUA), pelo pioneirismo e coragem de levar o skimboard a limites inéditos.

"Cada temporada é uma nova oportunidade de evolução. Estar preparado é o que faz a diferença quando a série vem. Meu foco agora é chegar em Nazaré no auge físico e mental, pronto para tudo o que o mar apresentar", diz Lucas.