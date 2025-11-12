SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira não tem nenhum camisa 8 de origem à disposição no Palmeiras para o clássico no fim de semana contra o Santos e terá de improvisar para montar o seu meio-campo.

O QUE ACONTECEU

Andreas Pereira, a primeira opção, está suspenso, e Lucas Evangelista, o substituto imediato, se recupera de uma cirurgia na coxa direita. Allan também poderia ser uma opção improvisado no setor, mas ele foi punido pelo STJD e também cumpre suspensão.

Com a ausência de um camisa 8, Aníbal Moreno pode aparecer na função. Abel utiliza o argentino na posição em alguns treinos na Academia de Futebol, e Bruno Fuchs pode aparecer como primeiro volante quando o time tem a posse de bola ?o defensor foi bem na função nas goleadas no Allianz contra Red Bull Bragantino e Juventude.

Raphael Veiga é outro nome que já foi utilizado como camisa 8 por Abel Ferreira, mas que tem se destacado mais no setor de ataque. É uma das possibilidades, mas pela falta de opções no setor ofensivo é mais provável que o treinador use o camisa 23 mais próximo dos atacantes.

Agustín Giay não é titular do Palmeiras desde 15 de outubro e tem atuado pouco, mas já atuou no meio-campo no time sub-20 da seleção argentina. O jovem encantou Abel Ferreira jogando pelo San Lorenzo como um ala defensivo pelo lado direito, se destacando nos duelos individuais.

O Palmeiras tem na base um camisa 8 que fez treinos com os profissionais e também pode ser uma surpresa em meio a tantas baixas: trata-se do jovem Larson, de 20 anos. O garoto está emprestado pelo Goiás até o início de 2026 e deve ser adquirido em definitivo ?ele foi um dos destaques da temporada do time sub-20 do Alviverde.

Abel Ferreira tem um total de 12 desfalques para a partida contra o Santos: Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Gustavo Gómez e Ramón Sosa (Paraguai), Flaco López (Argentina), e Vitor Roque (Brasil), Andreas Pereira e Allan (suspensos), e Weverton, Paulinho e Lucas Evangelista (lesionados).

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Brasileiro. Um time provável tem: Carlos Miguel; Khellven, Micael, Murilo e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Maurício e Bruno Rodrigues.