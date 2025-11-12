SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O River Plate vive um drama e pode ficar de fora da Libertadores após 11 participações consecutivas.
O time vai para a última rodada do Clausura [segundo turno do Argentino] podendo ser eliminado na primeira fase. Se isso acontecer, a equipe não terá mais chance alguma de jogar a próxima Libertadores.
O adversário do próximo domingo é o Vélez Sarsfield, fora de casa.
O River tenta garantir, pelo menos, uma vaga na Pré-Libertadores via tabela anual [soma do primeiro e segundo turno]. Atual quarto colocado, o time precisará vencer o Vélez e torcer para o Argentinos Juniors perder para o Estudiantes. Caso haja empate no outro jogo, os Millonarios precisarão triunfar por dois gols ou mais de diferença.
Caso termine a tabela anual em quarto, o River só conseguirá a vaga na Pré-Libertadores de uma forma: terá de torcer para que Boca Juniors, Rosario Central ou Argentinos Junior conquiste o título do segundo turno.
A vaga direta só vem de uma maneira: o River precisará se classificar ao mata-mata e ser campeão do Clausura.
COMO FUNCIONAM AS VAGAS ARGENTINAS NA LIBERTADORES
A Argentina tem direito a seis vagas pelo atual regulamento da Libertadores. Delas, quatro já estão preenchidas nesta temporada: Boca Juniors, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia.
Garantem vagas diretas: os campeões do Apertura [Platense], do Clausura [a definir] e da Copa da Argentina [Rivadavia] e os dois primeiros da tabela anual [Boca e Rosario Central].
O terceiro colocado da tabela anual [a definir] é o único que vai para a Pré-Libertadores.
TEMPORADA DESASTROSA
O River Plate vive péssimo momento no Clausura. A equipe tem apenas uma vitória nos últimos sete jogos. As outras seis partidas terminaram com derrota, sendo a última para o Boca Juniors, o maior rival.
O cenário é ainda pior juntando toda a temporada. Os comandados de Marcelo Gallardo caíram para o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores com direito a derrota em casa, foram eliminados pelo modesto Independiente Rivadavia na semifinal da Copa da Argentina e perderam para o Platense, em casa, nas quartas do Apertura [primeiro turno].
O fracasso na temporada até aqui vem em um ano que prometia. O elenco conta com diversos nomes que foram campeões com a Argentina na Copa do Mundo de 2022 e com medalhões como os colombianos Quintero e Borja. Havia ainda a joia Mastantuono, que foi para o Real Madrid após o Mundial.