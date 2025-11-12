(UOL/FOLHAPRESS) - Os clássicos mexem com as torcidas no futebol brasileiro. Quantas vezes não foi repetida a frase: "clássico é clássico e vice-versa? O mesmo acontece no NBB, com duelos históricos, freguesias e tabus.

Atualmente, apenas o Rio de Janeiro tem os clássicos nas duas modalidades, já que na última temporada, o São Paulo fechou o time de basquete. Mas, os demais, seguem firmes.

CLÁSSICO DOS MILHÕES

O maior caso de tabu na liga é entre Flamengo x Vasco. O conhecido como Clássico dos Milhões é jogado desde a temporada 2016/17, e o primeiro foi vencido pelo Vasco, por 78 a 77. Acontece que essa foi a única vitória vascaína no confronto.

Depois disso foram dez partidas, sendo novo pelo NBB e uma pela Copa Super 8, com apenas vitórias rubro-negras. Em novembro de 2023, o Vasco chegou perto mas perdeu na prorrogação. Em março de 2019, a pior derrota, 107 a 67.

CLÁSSICO DA RIVALIDADE

Só que o Flamengo tem outros rivais do futebol que também figuram no basquete, como Botafogo. O confronto acontece desde a temporada 2017/18. Em 16 confrontos, foram 15 vitórias flamenguistas e apenas uma botafoguense.

A vitória do Glorioso veio no terceiro jogo da semifinal do NBB pelo placar de 81 a 77, evitando que o adversário varresse a série. No histórico, são três eliminações para o Flamengo em mata-mata, dois na NBB e um na Copa Super 8. A maior vitória rubro-negra foi no primeiro confronto entre eles na NBB, com o placar de 107 a 54.

CLÁSSICO DA AMIZADE

Entre Vasco e Botafogo, o Cruz-Maltino leva vantagem por apenas uma partida. Disputado desde o NBB 2017/18, o confronto começou com duas vitórias vascaínas, mas, na temporada seguinte, o Botafogo levou a melhor nas duas partidas. Nesta temporada, as equipes já se enfrentaram no primeiro turno, e o Fogão venceu por 85 a 76.

MAJESTOSO

Em São Paulo, quando havia o clássico Majestoso no basquete, o São Paulo levava a melhor. Foram 11 vitórias sobre o Corinthians e apenas três derrotas. A maior delas foi por 107 a 61, na temporada 2020/21. O Timão, no entanto, reagiu recentemente, vencendo três dos últimos quatro confrontos ?incluindo o mais recente, realizado em fevereiro deste ano, por 90 a 66.