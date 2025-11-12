(UOL/FOLHAPRESS) - Presidente do São Paulo, Julio Casares foi visitar o meio-campista Oscar no Hospital Albert Einstein, na noite desta segunda-feira, após participar da apresentação oficial do Campeonato Paulista, na Arena Mercado Livre.

VISITA DE CASARES

Oscar dormiu no Einstein, em observação após passar mal em bateria de exames no CT da Barra Funda. O camisa 8 apresentou incômodo durante exercícios na bicicleta ergométrica e foi levado de ambulância para o hospital.

Internamente, fontes no Tricolor admitem a chance de uma rescisão contratual. Ao UOL, a palavra dita, porém, foi de 'calma' e que o foco do clube passa pelo bem-estar do jogador, antes de qualquer decisão sobre seu futuro.

Oscar avalia a possibilidade de se aposentar ao final desta temporada, que ficou marcada por várias lesões.

Ele passou três meses ausente por causa de três vértebras fraturadas e, quando reunia condições para retornar, foi diagnosticado com um problema muscular na panturrilha.

O meia usaria a Data Fifa como 'carta na manga' para acelerar recuperação, mas sofreu a reviravolta nesta terça. O São Paulo, naturalmente, não dá prazo para retorno.